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Здравоохранение Общество

Cоюзмаш и Ростех передали медицинское оборудование больницам ЛДНР

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 декабря Союз машиностроителей России по линии гуманитарной акции "Всегда рядом" передал помощь общей суммой 20,4 млн рублей трем лечебным учреждениям. Мероприятие организовано первым вице-президентом Союза машиностроителей России, председателем Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым и вице-президентом СоюзМаш, врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Важной частью деятельности Союза машиностроителей России является оказание помощи жителям приграничных регионов, вынужденным переселенцам и бойцам, защищающим наше мирное будущее. Мы понимаем, насколько важна поддержка в это непростое время, поэтому наш председатель Сергей Викторович Чемезов сразу после начала специальной военной операции инициировал проведение акции "Всегда рядом", — рассказал Владимир Гутенев.

Так, с площадки одного из ведущих технических вузов юга России — Донского государственного технического университета (ДГТУ) в больницы городов новых регионов — Снежное и Луганск — направились 4 аппарата искусственной вентиляции легких, 2 аппарата ингаляционной анестезии, а также расходники и необходимые медикаменты. Медтехнику лично получили и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев и министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Как подчеркнул Владимир Гутенев, оборудование произведено предприятиями Союза и Ростех — Концерном Радиоэлектронные технологии и холдингом "Швабе". "Кроме того, с гуманитарным грузом юным пациентам направили игрушки с добрыми пожеланиями скорейшего выздоровления", — добавил парламентарий.

В то же время генеральный директор холдинга "Швабе", член Бюро Союза Вадим Калюгин лично передал в Москве сертификат на сумму ₽4 млн Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова.

"Швабе" в числе других холдингов Ростеха активно поддерживает проекты Союза машиностроителей России, включая акцию "Всегда рядом". В частности, мы оказали поддержку московской клинике, специализирующейся на лечении детей с первых дней жизни. Продолжая наши добрые традиции, также передали два наркозно-дыхательных аппарата больницам Луганской и Донецкой народных республик", — подчеркнул генеральный директор "Швабе", член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Помимо передачи медицинского оборудования СоюзМаш выступил с инициативой провести обучение для врачей, чтобы повысить уровень их квалификации и навыков. На площадке Донского государственного технического университета проходит трехдневный научно-медицинский симпозиум по совершенствованию искусственной вентиляции легких в неонатологии, в котором лично приняли участие заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий и министры здравоохранения новых регионов.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш (ВРО) также принимает активное участие в акции "Всегда рядом". Совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Отечество" ВРО направляет необходимое оборудование, спортивную форму и другие необходимые вещи в образовательные учреждения ЛНР. Помимо этого, при содействии ВРО в ЛНР ведется работа по восстановлению мемориалов.

Акция "Всегда рядом" была объявлена по инициативе председателя СоюзМаш России Сергея Викторовича Чемезова для помощи жителям Донбасса сразу после объявления СВО в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Помощь оказывается жителям новых регионов (как находящимся в ПВР, так и направляется непосредственно на территории), а также нашим защитникам в зону СВО (амуниция, коптеры, рации, продукция двойного назначения).

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