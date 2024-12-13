Cоюзмаш и Ростех передали медицинское оборудование больницам ЛДНР

12 декабря Союз машиностроителей России по линии гуманитарной акции "Всегда рядом" передал помощь общей суммой 20,4 млн рублей трем лечебным учреждениям. Мероприятие организовано первым вице-президентом Союза машиностроителей России, председателем Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым и вице-президентом СоюзМаш, врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

"Важной частью деятельности Союза машиностроителей России является оказание помощи жителям приграничных регионов, вынужденным переселенцам и бойцам, защищающим наше мирное будущее. Мы понимаем, насколько важна поддержка в это непростое время, поэтому наш председатель Сергей Викторович Чемезов сразу после начала специальной военной операции инициировал проведение акции "Всегда рядом", — рассказал Владимир Гутенев.

Так, с площадки одного из ведущих технических вузов юга России — Донского государственного технического университета (ДГТУ) в больницы городов новых регионов — Снежное и Луганск — направились 4 аппарата искусственной вентиляции легких, 2 аппарата ингаляционной анестезии, а также расходники и необходимые медикаменты. Медтехнику лично получили и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев и министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Как подчеркнул Владимир Гутенев, оборудование произведено предприятиями Союза и Ростех — Концерном Радиоэлектронные технологии и холдингом "Швабе". "Кроме того, с гуманитарным грузом юным пациентам направили игрушки с добрыми пожеланиями скорейшего выздоровления", — добавил парламентарий.

В то же время генеральный директор холдинга "Швабе", член Бюро Союза Вадим Калюгин лично передал в Москве сертификат на сумму ₽4 млн Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова.

"Швабе" в числе других холдингов Ростеха активно поддерживает проекты Союза машиностроителей России, включая акцию "Всегда рядом". В частности, мы оказали поддержку московской клинике, специализирующейся на лечении детей с первых дней жизни. Продолжая наши добрые традиции, также передали два наркозно-дыхательных аппарата больницам Луганской и Донецкой народных республик", — подчеркнул генеральный директор "Швабе", член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Помимо передачи медицинского оборудования СоюзМаш выступил с инициативой провести обучение для врачей, чтобы повысить уровень их квалификации и навыков. На площадке Донского государственного технического университета проходит трехдневный научно-медицинский симпозиум по совершенствованию искусственной вентиляции легких в неонатологии, в котором лично приняли участие заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий и министры здравоохранения новых регионов.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш (ВРО) также принимает активное участие в акции "Всегда рядом". Совместно с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Отечество" ВРО направляет необходимое оборудование, спортивную форму и другие необходимые вещи в образовательные учреждения ЛНР. Помимо этого, при содействии ВРО в ЛНР ведется работа по восстановлению мемориалов.