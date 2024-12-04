Жители региона могут получить кешбэк 5% при покупке лекарств по СБП

До 16 декабря 2024 г. жители региона могут сэкономить на покупке лекарств. Национальная система платежных карт, являясь платежным центром Системы быстрых платежей Банка России (СБП), проводит федеральную социально ориентированную акцию "Забота о здоровье с выгодой от СБП". В рамках акции покупатели могут получить кешбэк 5% за оплату через систему СБП за покупки в аптеках, где доступна оплата через СБП.

От клиента требуется только зарегистрироваться в программе лояльности НСПК на сайте или в мобильном приложении vamprivet.ru.

Кешбэк можно получить при оплате в аптеке любым способом: сканировать QR-код, NFC или по кнопке СБП в приложениях и на сайтах аптек.

По словам организаторов акции, кешбэк будет начислен сразу после покупки на счет в банке, с которого проводили оплату.

Подробнее об акции здесь.