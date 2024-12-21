УФСИН и ГУ МВД по Самарской области не сошлись в версиях о вручении паспортов заключенным

УФСИН России по Самарской области оказалось втянуто в скандал из-за принятия в гражданство заключенных.

20 декабря УФСИН сообщило, что в ИК-26 торжественно вручили паспорта РФ 20 осужденным иностранцам. Позже сайт ведомства стал недоступен, а сообщение удалили из соцсетей, но некоторых оно успело возмутить. Когда сайт снова начал работать, этой новости на нем также уже не было.

21 декабря УФСИН опубликовало объяснение. Ведомство указало, что ранее была размещена некорректная информация. На самом деле в гражданство принимали жителей новых регионов в соответствии с действующим законодательством.

При этом ГУ МВД России по Самарской области объяснили ситуацию по-другому. По данным главка, осужденным иностранцам вручили российские паспорта в связи с тем, что они подписали контракт с ВС РФ и в ближайшее время отправятся в зону СВО.