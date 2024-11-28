С 25 ноября по 1 декабря в Сбере проходят Дни здоровья

Дни здоровья — это возможность уделить дополнительное внимание своему здоровью, воспользовавшись специальными акциями на сервисы и продукты индустрии здоровья Сбера.

Во время проведения акции, с 25 по 29 ноября, в пяти офисах Самары, расположенных по адресам ул. Революционная, 126, ул. Агибалова, 78, пр. Ленина, 2а, ул. Ново-Вокзальная, 130, и пр. Кирова, 130 ведут приёмы врачи — терапевты, которые оказывают консультационную помощь и дают рекомендации по сохранению здоровья и долголетия.

С 25 ноября по 1 декабря также во всех офисах банка клиентам доступны:

— умные тонометры, которые автоматически передают данные измерений в мобильное приложение СберЗдоровья. При покупке клиенты получают год бесплатного наблюдения кардиологом, который при выявлении отклонений результатов замеров от нормы сразу связывается с пациентом, чтобы принять необходимые меры.

— скидки на онлайн-консультации врачей. СберЗдоровье позволяет круглосуточно быть на связи с дежурным терапевтом или педиатром, а также предлагает возможность онлайн-консультаций по записи с врачами 27 специальностей.

"Здоровье наших клиентов — один из наших приоритетов. В рамках данной инициативы каждый житель Самарской области сможет получить консультацию у квалифицированных врачей-терапевтов. Специалисты расскажут о современных методах контроля состояния здоровья, включая использование цифровых технологий. Клиенты узнают, какие показатели следует отслеживать самостоятельно и когда стоит обратиться к врачу. Этот проект направлен на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний и позволяет банку проявить заботу о своих клиентах. Мы хотим быть рядом с нашими клиентами не только в финансовых вопросах, но и поддерживать их здоровье", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.