С 25 ноября по 1 декабря в Сбере проходят Дни здоровья

Дни здоровья — это возможность уделить дополнительное внимание своему здоровью, воспользовавшись специальными акциями на сервисы и продукты индустрии здоровья Сбера.
Во время проведения акции, с 25 по 29 ноября, в пяти офисах Самары, расположенных по адресам ул. Революционная, 126, ул. Агибалова, 78, пр. Ленина, 2а, ул. Ново-Вокзальная, 130, и пр. Кирова, 130 ведут приёмы врачи — терапевты, которые оказывают консультационную помощь и дают рекомендации по сохранению здоровья и долголетия.
С 25 ноября по 1 декабря также во всех офисах банка клиентам доступны:
— умные тонометры, которые автоматически передают данные измерений в мобильное приложение СберЗдоровья. При покупке клиенты получают год бесплатного наблюдения кардиологом, который при выявлении отклонений результатов замеров от нормы сразу связывается с пациентом, чтобы принять необходимые меры.
— скидки на онлайн-консультации врачей. СберЗдоровье позволяет круглосуточно быть на связи с дежурным терапевтом или педиатром, а также предлагает возможность онлайн-консультаций по записи с врачами 27 специальностей.
"Здоровье наших клиентов — один из наших приоритетов. В рамках данной инициативы каждый житель Самарской области сможет получить консультацию у квалифицированных врачей-терапевтов. Специалисты расскажут о современных методах контроля состояния здоровья, включая использование цифровых технологий. Клиенты узнают, какие показатели следует отслеживать самостоятельно и когда стоит обратиться к врачу. Этот проект направлен на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний и позволяет банку проявить заботу о своих клиентах. Мы хотим быть рядом с нашими клиентами не только в финансовых вопросах, но и поддерживать их здоровье", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас