61% россиян боятся онкологических заболеваний: исследование "Ингосстраха"

"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом провел исследование и выяснил, как часто люди старше 45 лет проходят обследования, что их беспокоит и каких заболеваний они опасаются.
Согласно опросу, большинство взрослых россиян оценивают свое состояние как удовлетворительное (52,1%). Хорошим свое здоровье считают еще 43,1% респондентов, плохим — 4,7%.
Хорошее здоровье чаще отмечают жители Ростова-на-Дону (59%), Оренбурга и Санкт-Петербурга (по 53%), Москвы (52%), Казани (51%), а также Набережных Челнов (50%).
13% взрослого населения сообщили, что не страдают хроническими заболеваниями. У тех, кто имеет хронические заболевания, наиболее распространены гипертоническая болезнь (30%), остеохондроз (27%), варикозное расширение вен (18%), сердечная недостаточность (12%) и болезни щитовидной железы (11%).
На вопрос о том, каких болезней взрослые люди боятся больше всего, 61,2% ответили, что онкологических заболеваний.
"Важно помнить, что существует полис онкострахования на случай злокачественных новообразований и других критических заболеваний. Для раннего выявления отклонений можно пройти онкологические чекапы — общие скрининги здоровья на онкомаркеры", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".
В среднем мужчины и женщины посещают врачей несколько раз в год (42% опрошенных), реже — 26%. Часть россиян посещают врачей несколько раз в месяц (15%) и раз в несколько месяцев (15%).
Половина опрошенных россиян стараются придерживаться принципов здорового питания (51%). 10,7% респондентов обеспечивают себе хотя бы среднюю интенсивность нагрузки благодаря прогулкам пешком, ежедневной зарядке, езде на велосипеде и т. д.
"Опрос показал, что 90% респондентов полностью или в основном довольны медицинскими услугами по страховке, которую оплачивает их работодатель; еще 78% — медицинскими услугами по страховке, которую они приобрели за свой счет.
Выбирая медицинскую помощь, следует учесть, что при оформлении полиса ДМС пациент получает доступ к высококачественному сервису и индивидуальному подходу, что позволяет обеспечить более комфортные условия для получения медицинских услуг", — добавил Дмитрий Попов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас