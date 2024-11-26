Диабет в России — не сахар: Страховой Дом ВСК выявил структуру заболеваемости этим недугом и основные проблемы пациентов

В ноябре проходит Всемирный день борьбы с диабетом. По данным Минздрава, заболеваемость этим недугом растет во всем мире. Только в России по итогам 2023 года прирост выявленных случаев сахарного диабета составил более 230 тыс. человек. По оценкам Страхового Дома ВСК, самым распространенным типом заболевания является инсулиннезависимый диабет, при котором наиболее часто встречается такое осложнение, как нейропатия (поражение периферических нервов), а наиболее уязвимая возрастная группа — люди старше 60 лет.
По данным Страхового Дома ВСК, в 2024 году каждое 21-е обращение по полису ДМС было связано с диагностикой сахарного диабета. Преимущественно в группе риска женщины, на них пришлось порядка 55% обращений в связи с подозрением на это заболевание. В среднем пациенты с сахарным диабетом обращаются за медицинской помощью минимум 2-3 раза в течение года.
Чаще всего от данного недуга страдают пожилые люди — почти четверть обращений приходится на пациентов 61-70 лет, 22% — на категорию 70+. При этом число пациентов среднего возраста также растет — в 2024 году 17% обращений в рамках ДМС было от людей 41-50 лет, столько же для категории 51-60 лет. На детей и молодежь приходится не более 0,5% обращений.
По оценкам Цифровой клиники ВСК, примерно 74% пациентов с диагнозом "диабет" страдают от инсулиннезависимых форм недуга. Среди них 34% случаев протекает без осложнений. Самыми распространенными осложнениями заболевания являются полинейропатия (3,7%), поражение сосудов почек и глаз (по 0,2%).
При инсулинзависимых формах диабета без осложнений протекает только 0,5% клинических случаев.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас