В Самарской области ограничили движение на трассе М-5

В субботу, 21 декабря, в Самарской области из-за неблагоприятной погоды ввели ограничение движения для всех видов транспорта на подъездной дороге к Оренбургу от трассы М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Ограничение будет действовать на участке 98-129 км с 19:30 21 декабря.
Госавтоинспекция сообщает, что ориентировочное время окончания ограничения 23:00 21 декабря.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.