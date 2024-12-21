В Самарской области ограничили движение на трассе М-5

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В субботу, 21 декабря, в Самарской области из-за неблагоприятной погоды ввели ограничение движения для всех видов транспорта на подъездной дороге к Оренбургу от трассы М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".