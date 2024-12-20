ВТБ подводит итоги благотворительной программы "Мир без слез" 2024

В 2024 году программа "Мир без слез" охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана. 19 больниц получили новое медицинское оборудование. ВТБ впервые организовал проведение образовательных спектаклей на тему финансовой грамотности в медицинских учреждениях по всей стране вместе с героями "Спокойной ночи, малыши".
"Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы ВТБ "Мир без слёз" растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция в рамках программы ВТБ "Мир без слез" в 2024 году. Банк передал учреждению комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты и провел для маленьких пациентов новогодний спектакль о финансовой грамотности.
"Наш центр впервые в этом году принимает участие в программе "Мир без слез". Полученное по программе оборудование повышает качество оказания медицинской помощи, сокращает сроки диагностики и постановки диагноза и создает комфортные условия для лечебного процесса. Забота и эмоциональная поддержка особенно важны для наших маленьких пациентов, и нам кажется, что проведение новогоднего спектакля — это отличный заряд позитива, который им так необходим", — отметил главный врач "ГБУЗ ЦПРиН ДЗМ" Роман Черёмин.
Программе "Мир без слез" в этом году исполнился 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас