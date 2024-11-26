Стресс и выгорание стали главной причиной обращений россиян к психологам

Компания "Росгосстрах" проанализировала статистику обращений клиентов за психологической помощью в сентябре–октябре 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число россиян, которым понадобилась помощь врачей этого профиля, выросло на 19%. В основном консультации востребованы у застрахованных в возрасте 21-30 лет (44%), и 31-40 лет (39%).

Стресс и выгорание стали основными причинами обращений (36%), проблемы в отношениях беспокоят 24% нуждающихся в консультации. 14% клиентов "Росгосстраха" жалуются на тревожные расстройства, 13% считают, что им стоит поработать с самооценкой.

Осенью прошлого года главными темами консультаций с психологами были сложные отношения с близкими и коллегами (36%), эмоциональное выгорание (17%) и ситуация в стране (13%).

Более 70% обратившихся за психологической консультацией — женщины. Им свойственно направлять энергию и силы на семейные отношения, внутреннее равновесие и гармонию. Если их что-то не устраивает, они будут искать решение проблемы со специалистами, а не замыкаться в себе, как это часто бывает у сильного пола.

"Онлайн-поддержка психологов остается популярной услугой у россиян, особенно молодежи. Именно поэтому мы включили эту услугу в программы ДМС, чтобы у наших клиентов была возможность обсудить с врачом сложную ситуацию. Онлайн-сервис удобен тем, что врачу можно позвонить в любой момент и получить квалифицированный совет. Телемедицина, а значит, оперативность оказания медицинской помощи, здесь играет важнейшую роль и помогает спасти человека от необдуманных поступков", — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.