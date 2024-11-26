Стресс и выгорание стали главной причиной обращений россиян к психологам

Компания "Росгосстрах" проанализировала статистику обращений клиентов за психологической помощью в сентябре–октябре 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число россиян, которым понадобилась помощь врачей этого профиля, выросло на 19%. В основном консультации востребованы у застрахованных в возрасте 21-30 лет (44%), и 31-40 лет (39%).
Стресс и выгорание стали основными причинами обращений (36%), проблемы в отношениях беспокоят 24% нуждающихся в консультации. 14% клиентов "Росгосстраха" жалуются на тревожные расстройства, 13% считают, что им стоит поработать с самооценкой.
Осенью прошлого года главными темами консультаций с психологами были сложные отношения с близкими и коллегами (36%), эмоциональное выгорание (17%) и ситуация в стране (13%).
Более 70% обратившихся за психологической консультацией — женщины. Им свойственно направлять энергию и силы на семейные отношения, внутреннее равновесие и гармонию. Если их что-то не устраивает, они будут искать решение проблемы со специалистами, а не замыкаться в себе, как это часто бывает у сильного пола.
"Онлайн-поддержка психологов остается популярной услугой у россиян, особенно молодежи. Именно поэтому мы включили эту услугу в программы ДМС, чтобы у наших клиентов была возможность обсудить с врачом сложную ситуацию. Онлайн-сервис удобен тем, что врачу можно позвонить в любой момент и получить квалифицированный совет. Телемедицина, а значит, оперативность оказания медицинской помощи, здесь играет важнейшую роль и помогает спасти человека от необдуманных поступков", — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас