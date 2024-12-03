16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областные специалисты проконсультировали ветеранов СВО и их близких в рамках проекта "Забота рядом" "Сидеть опасно": спинальный хирург Денис Куликов — о заболеваниях позвоночника и лечении С 25 ноября по 1 декабря в Сбере проходят Дни здоровья АО "Транснефть - Приволга" оказало госпиталю ветеранов в г. Самаре помощь на организацию реабилитации Геннадий Котельников - лауреат премии правительства РФ уже в четвертый раз

Здравоохранение Общество

Областные специалисты проконсультировали ветеранов СВО и их близких в рамках проекта "Забота рядом"

БЕЗЕНЧУК. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Безенчукском районе более 70 пациентов с хроническими заболеваниями прошли консультацию областных специалистов в рамках проекта "Забота рядом", в том числе 33 родственника участников СВО. Региональный проект направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.

Фото: пресс-служба минздрава СО

Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали около 3000 пациентов из Самарской области, в том числе 15 участников СВО и около 350 членов их семей.

В Безенчуке прием провели врачи профильных медучреждений: уролог, пульмонолог, эндокринолог, ревматолог, кардиолог, детский гастроэнтеролог. По итогам приема специалисты назначили дополнительные диагностические исследования и консультации, а 6 пациентов были направлены на госпитализацию.

"У нас на контроле все пациенты, которые имеют хронические заболевания. Большое внимание в своей работе уделяем ветеранам СВО и их родственникам. Следим за тем, чтобы они получали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, при необходимости медицинское учреждение обеспечивает лекарственными препаратами военнослужащих, которые на данный момент находятся в отпуске", — отмечает заместитель главного врача Безенчукской центральной районной больницы Людмила Борисова.

Напомним, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе принято решение о выделении 10 млн. рублей на обеспечение лекарственными препаратами участников специальной военной операции, подлежащих увольнению с военной службы, но ещё не уволенных. Для этого ветеранам СВО необходимо лично обратиться в медицинские организации.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5