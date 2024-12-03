Областные специалисты проконсультировали ветеранов СВО и их близких в рамках проекта "Забота рядом"

В Безенчукском районе более 70 пациентов с хроническими заболеваниями прошли консультацию областных специалистов в рамках проекта "Забота рядом", в том числе 33 родственника участников СВО. Региональный проект направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.

Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали около 3000 пациентов из Самарской области, в том числе 15 участников СВО и около 350 членов их семей.

В Безенчуке прием провели врачи профильных медучреждений: уролог, пульмонолог, эндокринолог, ревматолог, кардиолог, детский гастроэнтеролог. По итогам приема специалисты назначили дополнительные диагностические исследования и консультации, а 6 пациентов были направлены на госпитализацию.

"У нас на контроле все пациенты, которые имеют хронические заболевания. Большое внимание в своей работе уделяем ветеранам СВО и их родственникам. Следим за тем, чтобы они получали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, при необходимости медицинское учреждение обеспечивает лекарственными препаратами военнослужащих, которые на данный момент находятся в отпуске", — отмечает заместитель главного врача Безенчукской центральной районной больницы Людмила Борисова.

Напомним, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе принято решение о выделении 10 млн. рублей на обеспечение лекарственными препаратами участников специальной военной операции, подлежащих увольнению с военной службы, но ещё не уволенных. Для этого ветеранам СВО необходимо лично обратиться в медицинские организации.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина.