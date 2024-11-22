В "Ингосстрахе" рассказали о самых частых причинах обращений к психологам

К Дню психолога, который отмечается в России 22 ноября, руководитель и психолог сервиса "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" Екатерина Гордиенко и Виктория Чан рассказали о наиболее распространенных причинах обращений к специалистам, а также о периодах повышенного спроса на консультации.
По данным "Виртуальной клиники", обращаемость в целом равномерна, однако в марте 2024 года наблюдался всплеск - в тот период количество обращений было на 20% больше, чем в другие месяцы. Среди крупнейших по численности населения городов наибольший спрос на психологическую поддержку отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
"Причина повышения спроса на психологов в марте вполне объяснима. С наступлением весны и потеплением происходят изменения в физическом и эмоциональном состоянии людей, влияя на их самочувствие и социальную жизнь. Могут возникать психические расстройства, нестабильность настроения, внезапное усиление активности или, наоборот, апатия и усталость. Одна из основных причин этого - изменения в гормональном балансе.
Однако стоит отметить, что эти изменения, как и чувствительность к их проявлениям, отмечаются не у каждого человека. Если симптомы влияют на обычную жизнь, то лучше обратиться за профессиональной помощью", - сообщила Виктория Чан, психолог сервиса "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах".
"Также хотелось бы остановиться на одном из самых частотных запросов наших клиентов - профессиональном (эмоциональном) выгорании. Выгорание возникает в результате накопления отрицательных эмоций без соответствующей "разрядки", что постепенно приводит к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека. Распознать профессиональное выгорание помогут даже самые незначительные негативные эмоции: легкое раздражение и снижение интереса к работе уже служат достаточным поводом для обращения к психологу", - отметила Екатерина Гордиенко, руководитель сервиса "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах".
Профессиональное выгорание можно предотвратить, используя профилактические меры, которыми люди интуитивно пользуются в повседневной жизни, даже не сознавая, насколько при этом помогают себе.
Основные методы профилактики:
- рассчитывайте и обдуманно распределяйте нагрузки,
- учитесь управлять собственным временем,
- планируйте время работы, отдыха и удовольствия,
- создавайте комфортные условия на своем рабочем месте,
- используйте "переменки" между выполнением рабочих задач,
- овладевайте навыками саморегуляции,
- занимайтесь регулярной физической активностью,
- научитесь проще относиться к конфликтам на работе,
- научитесь принимать помощь.
"Многие люди недооценивают серьезность психологических проблем и пытаются справиться с ними самостоятельно. Однако это неверный подход. Важно понимать, что при возникновении любых отклонений, как физических, так и психологических, следует обращаться к специалисту для получения диагностики и назначения соответствующего лечения", - добавила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах".
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
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Пусть прививается , кто ее держит !
ужас