В НОВИКОМе прошел День донора при поддержке ВРО СоюзМаш

18 ноября сотрудники филиала банка НОВИКОМ в Воронеже приняли участие в акции "День донора". Мероприятие прошло при поддержке Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России (ВРО). Акция объединила сотрудников банка, стремящихся сделать свой вклад в благородное дело спасения человеческих жизней.
В акции приняли участие как новички, так и постоянные доноры, которые на протяжении многих лет сдают кровь и являются примером для коллег. Перед донацией все они прошли обязательный медицинский осмотр, так как к процедуре допускаются только абсолютно здоровые люди.
"Донорство — это благородное и необходимое дело. Ведь наука еще не смогла изобрести полноценного заменителя человеческой крови, которая столь необходима в медицине для спасения жизней людей. Поэтому, я считаю, что проводить подобные акции регулярно — наша почетная обязанность. И я благодарю всех сотрудников предприятий ВРО, которые в них участвуют", — сказал председатель ВРО Анатолий Кузнецов.
C 2012 года Союз Машиностроителей России и его региональные отделения активно участвуют в государственной программе развития добровольного донорства крови. ВРО с 2017 регулярно организует донорские дни, в которых участвуют сотрудники предприятий, входящих в отделение. Между ВРО и Воронежской областной станцией переливания крови подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на проведение донорских акций в организациях региона.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас