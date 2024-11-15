"Ингосстрах" стал призером конкурса Российского Красного Креста

14 ноября "Ингосстрах" стал призером III Всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства "Корпоративная культура донорства". Компания получила награду в номинации "Лучший корпоративный день донора".
Церемония награждения проходила в рамках ежегодного вечера Российского Красного Креста в Москве. На мероприятии присутствовали представители крупных коммерческих компаний и социальных организаций — люди, которые не только проводят донорские акции у себя на предприятиях и регулярно сдают кровь, но и активно развивают и популяризируют культуру безвозмездного донорства в корпоративной среде.
В "Ингосстрахе" донорские акции проходят ежеквартально — и каждый раз в списках потенциальных доноров появляются новые сотрудники, готовые отдать частичку себя ради жизни и здоровья других людей. Партнером "Ингосстраха" выступает Центр крови им. О. К. Гаврилова.
Корпоративное донорство в "Ингосстрахе" является важной составляющей ESG-направления. Проводя такие мероприятия, компания выполняет цели устойчивого развития: ЦУР № 3 "Хорошее здоровье и благополучие" и ЦУР № 17 "Партнерство в интересах устойчивого развития".
"Мы гордимся тем, что стали частью этого движения и получили награду за вклад в развитие корпоративного донорства. Это не просто признание, а вдохновляющее напоминание о том, как важно поддерживать инициативы, которые спасают жизни.
С 2023 года донорские акции в "Ингосстрахе" стали системными и регулярными. В 2024 году — а он еще не закончился — нам удалось собрать 114 литров крови. За этим результатом — сотни неравнодушных людей, наших сотрудников по всей стране, которые искренне хотят помогать. Мы благодарим каждого, кто был и остается с нами на этом пути: Службу крови и наших коллег-доноров. Вместе мы делаем этот мир лучше", — прокомментировала Алина Порошина, начальник управления корпоративных коммуникаций "Ингосстраха".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас