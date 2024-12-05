Терапевт ВСК рассказала, почему при утомляемости зимой не стоит принимать витаминные комплексы

В холодное время года многие люди сталкиваются с повышенной утомляемостью, раздражительностью, и списывают данные симптомы на нехватку витаминов в организме. По мнению Полины Шубиной, врача-терапевта Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, прием поливитаминных комплексов является распространенной ошибкой — в большинстве случаев вероятен просто эффект плацебо, а для поддержки самочувствия достаточно наладить рацион питания.
Существует расхожий миф о том, что слабость, утомляемость, раздражительность, сонливость или ночная бессонница, ломкость волос или ногтей, сухость кожи и прочие симптомы являются признаками "авитаминоза" (полное отсутствие витаминов в организме, т. е. в современном мире — практически не встречающийся диагноз), при котором необходим прием витаминов. В действительности, о гиповитаминозе (более корректный диагноз, означающий снижение концентрации витаминов) свидетельствуют недостаточный вес, расстройства пищевого поведения, заболевания желудочно-кишечного тракта. А это значит, что прием поливитаминных комплексов будет помогать только эффектом плацебо. Исключением является прием витамина D, т. к. его невозможно получить в необходимом количестве из пищи. Проявлениями его дефицита как раз являются слабость, утомляемость, сонливость.
Поддерживать баланс витаминов и микроэлементов для хорошего самочувствия зимой можно с помощью питания. Так, нарушения в работе кишечника часто связаны с недостатком клетчатки в рационе (то есть фруктов и овощей). Сухость кожных покровов, ломкость волос и ногтей достаточно часто является следствием пониженного содержания железа в организме, особенно среди женщин.
Сезонные фрукты и овощи — это всегда кладезь пользы для организма. Из фруктов в зимнее время года особенно полезны хурма, груша, айва, клюква. Яблоки и груши являются источник витамина С, витаминов группы В, пищевых волокон. Айва богата витамином С, К, фолиевой кислотой и помогает в профилактике вирусных инфекций и ЛОР-заболеваний. Отличным дополнением к рациону будет чай с облепихой, шиповником или листьями смородины и малины. Помимо высокого содержания витамина С, это еще и хороший источники калия, который полезен в качестве профилактики ССЗ.
Настоящий зимний суперфуд — это тыква, богатая витамином С, фолиевой кислотой, витаминами группы В. Благодаря антиоксидантам она помогает в профилактике повышения артериального давления, ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, также поддерживает здоровье кожи и стимулирует выработку коллагена. Болгарский перец — еще один источник витамина С, а также марганца, цинка и меди, он помогает в профилактике сезонных инфекций, также поддерживает здоровье костной ткани. Кабачки и баклажаны богаты пищевыми волокнами и прекрасно подходят для профилактики заболеваний сердца, сосудов и ожирения. Из сезонных овощей полезны также морковь, репа, цветная и брюссельская капуста. Киви — также отличный источник пищевых волокон, кальция, цинка, магния, а также витаминов А, Е, К. Фрукт отлично помогает при расстройстве стула и вздутии живота. А цитрусовые позволяют укрепить сосудистую стенку, улучшают настроение и снижают тревожность за счет насыщения организма витаминами группы B.
"В наше время на витамины и микроэлементы возложена феноменальная ответственность — многие считают, что потребления витаминов или бадов достаточно для хорошего самочувствия, и можно не обращать внимание на режим дня, правильное питание. Но это не так. Витамины — это не психостимуляторы, не психоактивные вещества, то есть они не помогут чувствовать себя бодрее и активнее. Конечно, они выполняют в организме определенную функцию, однако для здоровья вреден как недостаток, так и переизбыток микроэлементов. Поэтому при отсутствии опасных симптомов стоит в первую очередь пересмотреть свой рацион питания. Включение в него полезных сезонных овощей и фруктов поможет без вреда организму нормализовать самочувствие и баланс микроэлементов", — отмечает Полина Шубина, врача-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
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Пусть прививается , кто ее держит !
ужас