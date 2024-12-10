Врач ВСК рассказала о неожиданных последствиях курения

Всем известно, что курение наносит серьезный вред здоровью. Однако данная привычка еще и оказывает негативное влияние на внешность человека. В частности, способствует преждевременному старению кожи, выпадению волос и появлению седины. Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказывает, с чем это связано, и какие еще могут быть последствия курения.

Одним из наиболее заметных последствий курения является преждевременное старение кожи. Табачный дым снижает выработку коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и эластичность кожи. В результате она теряет естественную структуру, появляются морщины, в основном вокруг глаз и губ. Курение также приводит к сужению кровеносных сосудов, ухудшающему кровоснабжение кожи, вызывая её бледность и тусклость. Недостаток кислорода и питательных веществ способствует появлению серого оттенка лица. Токсины, содержащиеся в табачном дыме, нарушают водный баланс, приводя к обезвоживанию кожи.

Кожа под воздействием табачного дыма становится пересушенной, неровной и склонной к шелушению, особенно в таких зонах как лицо и шея. Курение активизирует образование свободных радикалов, разрушающих клеточные структуры и провоцирующих появление пигментных пятен. Это особенно выражено у людей с повышенной чувствительностью или тех, кто часто находится на солнце. Нехватка коллагена и эластина ведет к утрате кожной упругости и провисанию тканей, что особенно заметно на лице, шее и руках. Также вредная привычка ослабляет иммунную защиту, замедляя регенерационные процессы и повышая вероятность инфекционных осложнений. Это может проявляться в виде медленно заживающих на коже ран.

"Курение представляет серьёзную угрозу не только для здоровья внутренних органов, но и для внешнего вида. Отказ от курения — это важный шаг к сохранению молодости и красоты. Кроме влияния на кожу, курение отрицательно сказывается и на других внешних показателях. Табачный дым сушит волосы, делая их ломкими и потерявшими блеск. Также вредная привычка может стимулировать выпадение волос и появление седины. Ногтевые пластины истончаются и становятся более хрупкими, склонными к расслоению. Курение вызывает пожелтение зубной эмали и ухудшение состояния десен, что может привести к развитию заболеваний пародонта и потере зубов. Дым сигарет раздражает глаза, вызывая их покраснение и ощущение сухости, а продолжительное воздействие табачного дыма может спровоцировать развитие катаракты и глаукомы", — отмечает Алина Красикова, врача-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.