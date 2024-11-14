В Самаре обсуждают инициативу увековечить память Нины Ляпиной

14 ноября председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников провел рабочую встречу, на которой рассматривалась предложение увековечить память Нины Ляпиной.

Дата для этой встречи была выбрана не случайно: в этот день исполнилось 102 года со дня рождения Нины Ляпиной — выпускницы Самарского медицинского колледжа, участницы партизанского отряда Семена Ковпака, героически погибшей в сражениях за Родину. Она прожила всего 20 лет, но её жизнь и подвиг помнят до сих пор.

Сохранение памяти о подвигах земляков в борьбе с фашизмом — святой долг каждого, уверен председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"В 2025 году мы будем отмечать очень значимую дату — 80-летие окончания Великой Отечественной войны. И сегодня, когда идёт специальная военная операция, и наша страна вновь вынуждена сражаться и отстаивать свои интересы, особенно важно помнить и чтить героизм наших земляков. Нужно делать всё, чтобы память эта оставалась с нами, с людьми, которые сейчас живут и потом будут жить. В 2023 году депутатами регионального парламента был принят закон "Об увековечении на территории Самарской области памяти погибших при защите Отечества", который, в том числе предусматривает реализацию общественно значимых инициатив граждан по увековечению памяти" — подчеркнул спикер думы.

Именно с таким предложением о сохранении памяти Нины Ляпиной обратились к председателю думы представители общественности.

Наша землячка Нина Ляпина добровольцем ушла на фронт 28 июня 1941 года. За её плечами остались учёба в медицинском училище и год работы медсестрой на кафедре педиатрии Куйбышевской военно-медицинской академии РККА. В сентябре её полк попал в окружение, и Нина выхаживала раненых в тылу врага. "Маленький доктор" — так называли Нину местные жители. Практически без лекарств ей удалось поставить на ноги бойцов, а после этого она вступила в партизанский отряд легендарного Сидора Ковпака. Девушка была распределена в оперативную группу, она не только работала фельдшером, но и ходила в разведку, участвовала в боевых действиях.

Последний бой Нины Ляпиной произошел 5 октября 1942 года. В ожесточённом сражении за украинское село Голубовка девушка повела в атаку партизан и погибла от тяжелого ранения. Она захоронена в братской могиле в селе Старая Гута Сумской области, на границе с Курской областью. Посмертно наша землячка награждена медалью "За отвагу", орденом Красной Звезды.

Директор Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной Надежда Ярочкина рассказала, что идея увековечить память Нины Ляпиной принадлежит студентам и преподавателям колледжа. "Это общее решение и школы, и профессионального медицинского сообщества. Мы обсуждали эту идею и с президентом, и с почётным президентом Ассоциации медицинских сестер", - сообщила она.

Нина Ляпина любила свою профессию, у неё были большие планы на жизнь, она собиралась поступать в медицинский институт, и для этого были все данные. Но пошла добровольцем на фронт. Лечила раненых. Никогда не жаловалась на свою судьбу. Писала позитивные письма своим родителям. Если нужно было идти в бой, шла вместе с бойцами, ходила в разведку. Погибла героически, спасая захваченных фашистами мирных жителей. Волею судеб это произошло во всемирный день учителя. До последнего вздоха она была верна своей Родине. Нина Дмитриевна захоронена в Старой Гуте. Сейчас наши бойцы там вновь сражаются с нацизмом, защищая наше мирное небо. Я верю, что мы победим. В памяти и единении наша сила".

В 1967 году самарскому медицинскому колледжу было присвоено имя Нины Дмитриевны Ляпиной. В колледже бережно хранят историю жизни и подвига Нины Ляпиной. В музее — 20 фронтовых писем Нины, справка из партизанского отряда, автобиография и письма Семена Ковпака и сослуживцев Нины, адресованные её матери.

В школе № 70 г. о. Самара, где училась Нина Ляпина, также есть музейная экспозиция, которую создали более полувека назад ещё с участием матери и родных Нины. Продолжается поисковая работа и сейчас. Директор школы № 70 г. о. Самара Елена Косилова принесла один из экспонатов музея — книгу самарского писателя Андрея Вятского "Если бы у меня было десять жизней…", в которой увековечен подвиг Нины Ляпиной. Она озвучила предложение о переиздании книги.

"Мы считаем, очень важно сейчас, особенно для молодежи, хранить такую память, листать страницы этой книги, узнавать историю партизанского отряда 117 стрелковой дивизии и, конечно, Нины Ляпиной — фельдшера, которая вместе с молодыми бойцами отдавала свой долг Родине.

Задача школьного образования, чтобы наша молодежь читала больше хороших книг. Поэтому, конечно, мы надеемся, что эта инициатива поможет вновь вернуть интерес молодежи к книгам и к своим героям. Необходимо больше говорить о героях той войны, в наше время это особенно актуально" — подчеркнула Елена Косилова.

"Наша инициатива направлена, в первую очередь, на патриотическое воспитание сегодняшнего поколения, особенно молодёжи. Нужно помнить, что судьба нашей страны, её благополучное будущее зависит от всех нас. Сегодня очень много медицинских работников находятся на СВО, каждый день спасают жизни бойцов. И это — тоже подвиг, уже нашего поколения", - отметила почётный гражданин Самарской области, почётный президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр Нина Косарева.

Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр Вероника Пятикоп поддержала коллег: "Воспитывать поколение нужно со школьной скамьи, и героев своих нужно знать, тем более героев Великой Отечественной войны. Нина Ляпина и её судьба — это настоящая гордость и для медицинского сообщества, и для всех жителей нашего города и области. В Великую Отечественную войну медсёстры выносили раненых с поля боя, и сегодня медсёстры служат на СВО, в госпиталях, в прифронтовых медпунктах. То, что Геннадий Петрович поддержал нашу инициативу, ещё раз подчёркивает важность и нужность нашей профессии — медсестры".

По итогам встречи решено проработать вопрос о размещении мемориальной доски в память о Нине Ляпиной на фасаде здания школы № 70.