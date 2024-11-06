В Самарской области откроют новые посты скорой помощи

Самарские власти планируют усилить работу скорой медицинской помощи. Подробности Волга Ньюс озвучили в минздраве.

По информации ведомства, сейчас в регионе работают четыре станции скорой помощи: самарская, тольяттинская, сызранская и областная. В структуре каждой есть подстанции.

Другие города и сельские районы области обслуживают посты скорой помощи. Сейчас их 44, что власти считают недостаточным. Поэтому планируется организация новых постов. Это прописано в программе социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы.

"До 2027 г. планируется создание 9 дополнительных постов скорой медицинской помощи в Борском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Волжском, Большечерниговском, Пестравском, Ставропольском, Шигонском и Исаклинском районах. Сейчас прорабатываются вопросы финансирования", — рассказали Волга Ньюс в минздраве.

По словам представителей ведомства, открытие новых постов позволит обеспечить доступность и своевременность оказания скорой помощи населению.

Также в планах минздрава — обновление автопарка скорой помощи, износ которого составляет более 48%. В следующем году для самых крупных станций закупят 50 новых машин.