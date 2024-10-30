Износ автопарка скорой помощи в Самарской области превысил 48%

В Самарской области планируется обновление автопарка скорой помощи. Об этом объявили на заседании регионального правительства в среду, 30 октября, при обсуждении проекта бюджета на будущий год.

"Степень износа автопарка скорой помощи составляет более 48%. Губернатор принял решение о его обновлении в пятилетний период. На следующий год запланирована закупка 50 новых машин. Их направят на четыре крупнейшие станции — в Самару, Тольятти, Сызрань и областную", — рассказал врио министра здравоохранения Армен Бенян.

По его словам, также планируется закупка 150 машин для службы неотложной помощи. Их передадут в поликлиники.