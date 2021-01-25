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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Студенты Самарской области обзавелись новыми цифровыми привычками

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К Дню российского студенчества связисты проанализировали поведение абонентов МегаФона в Поволжье в возрасте 17-24 лет. По итогам исследования студенты Самарской области вошли в десятку рейтинга мобильной интернет-активности, загружая в среднем 22 ГБ ежемесячно. Такого объема трафика хватит для отправки семи тысяч презентаций по электронной почте.

Фото: pexels.com

По последним данным Росстата, в России большинство студентов - девушки: в вузах и ссузах страны учится 2,2 млн студенток и 1,9 млн студентов. По данным МегаФона, беседы девушек длятся дольше разговоров молодых людей. В среднем одна самарская студентка проговаривает 464 минуты ежемесячно - это в 1,3 раза больше, чем представитель сильного пола. В 2020 году самыми разговорчивыми месяцами стали праздничный март, август и октябрь.

В сети ситуация иная - парни больше времени проводят за интернет-серфингом. В среднем один студент региона загружает более 23 ГБ данных в месяц - на 28% больше, чем годом ранее. Примечательно, что самым "качающим" месяцем в 2020 у студентов Самарской области стал декабрь.

Для хранения учебной библиотеки, просмотра лекций и прослушивания подкастов самарские студенты чаще используют "яблочные" устройства, говорят аналитики МегаФона. Девушки предпочитают Apple iPhone 7, Huawei Honor 10 Lite и Apple iPhone 6S, а молодые люди: Apple iPhone 7, Huawei Honor 10 Lite и Apple iPhone 6.

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