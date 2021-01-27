СОУНБ проведет творческую встречу с писателем Евгением Бабушкиным

В пятницу, 29 января, в 19:00, в рамках цикла "Писатель online" СОУНБ проведет творческую встречу (телемост) с писателем, журналистом и литературным наставником Евгением Бабушкиным.

В 2020 г. была издана новая книга Евгения Бабушкина — "Пьяные птицы, веселые волки", куда вошли сказки, притчи и пьесы о "современных чудаках". Издание вошло в шорт-лист премии Андрея Белого. На онлайн-встрече Евгений Бабушкин представит его.

Русский писатель Евгений Бабушкин публикуется с 2011 года. В 2012 г. он получил премию "Дебют" в номинации "малая проза". В 2015 г. Бабушкин представлял русскую короткую прозу на Хельсинской книжной ярмарке, а в 2017 г. в издательстве АСТ вышла первая книга Евгения Бабушкина "Библия бедных". В 2018 г. он вошел в жюри премии Bookscriptor.

Также Евгений преподает короткую прозу в мастерских Creative Writing School и Litband. В 2020 г. он входил в жюри конкурса короткого рассказа "Сестра таланта", который создали и организовывают специалисты центра поддержки и развития чтения СОУНБ.

С 2007 года Бабушкин работал как журналист на петербургском телевидении. Он создатель и ведущий криминальной программы "Самое важное" на телеканале "100ТВ". Работал кинокритиком в газете "Мой район". С 2012 по 2017 г. — редактор, потом руководитель службы информации, а затем заместитель главного редактора проекта "Сноб". В 2018 г. он присоединился к медиаартели "Мамихлапинатана" и возглавил онлайн-радио "Глаголев FM". Автор подкаста "Темная материя".

Посмотреть творческую онлайн-встречу можно будет на ютьюб-канале СОУНБ и в группах в социальных сетях: "ВКонтакте" и Facebook.