Премьера "За час до рассвета" с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля

16 февраля онлайн-сервисы more.tv, Wink и КиноПоиск HD представят премьеру одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года - криминальный ретро-детектив "За час до рассвета" режиссера Игоря Зайцева ("Есенин", "Великая", "Диверсант 2. Конец войны"). В главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Сериал состоит из 16 эпизодов, которые будут выходить на платформах каждый вторник в подписке.

Сюжет

1946 год. Молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник - сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Константин Хабенский) - человека с непростым характером, который привык добиваться цели любой ценой. Журавлев как раз вовремя: ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он поймет, что война в мирное время еще запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов - здесь чуть ли не каждый под подозрением…

"За час до рассвета" - прежде всего история о людях, о характерах, о судьбах и о близких каждому человеку ценностях, о дружбе и предательстве, любви и верности. При этом здесь лихо закрученный сюжет с яркими и самобытными персонажами. И главная интрига - психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского. Один прошел войну, для него все четко - по ту сторону фронта фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне ничем не отличается от него самого. Оба борются со злом, но представляют его по-разному. И каждый уверен, что именно он знает, что есть зло. И поверьте, переменных в уравнении гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд", - признался режиссер Игорь Зайцев.

Визуальное решение

"Сегодня мы просто обязаны обращаться к современному языку повествования, потому что и технологии другие, и зритель насмотренный. Казалось бы, у нас есть замечательные примеры таких детективов, как "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидация". Но, как ни странно это прозвучит, нам совсем не хотелось быть похожими на эти проекты. А в качестве визуального референса скорее приняли гангстерскую драму "Острые козырьки". В общем, мы искали свой стиль, поэтому наш сериал легко узнать даже по одному кадру. Рассказ о послевоенном времени именно в такой интерпретации - интересный эксперимент для нас", - говорил режиссер Игорь Зайцев.

Съемки в "Париже" и на заброшенных заводах Подмосковья

Работа над сериалом заняла полтора года. Из-за пандемии съемки пришлось на три месяца прервать. Большая часть проекта снималась в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье. Также съемки проходили в Твери в знаменитом Морозовском городке (двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького закрытого городка. Это уникальное место - историко-архитектурный комплекс, который включает пятьдесят зданий из красного кирпича, построенных для "Тверской мануфактуры" известного мецената Саввы Морозова. Во дворе Пролетарки больше всего сцен актеры сыграли в легендарной казарме "Париж", которая на время превратилась в конспиративную квартиру.

"За час до рассвета"

Онлайн-премьера - 16 февраля на more.tv, Wink и КиноПоиск HD

Телепремьера - скоро на НТВ

Производство: Art Pictures Vision в партнерстве с "Киностудией МИМ"

Жанр: криминальный ретродетектив

Кол-во серий: 16

Режиссер: Игорь Зайцев

Оператор-постановщик: Эдуард Мошкович

Генеральные продюсеры: Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Вячеслав Муругов, Вадим Островский, Дмитрий Табарчук, Георгий Шабанов

Продюсеры: Сергей Арланов, Сергей Маевский

Исполнительный продюсер: Ксения Соколова

Креативный продюсер: Дмитрий Новоселов

Авторы сценария: Савва Минаев, Георгий Шабанов, Александр Щербаков, Дмитрий Новоселов

Художники-постановщики: Виктор Шмелев, Андрей Сапожников

Художник по костюмам: Светлана Вольтер

Художники по гриму: Татьяна Иршенко, Татьяна Коломицева

В ролях: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха, Максим Белбородов и другие.