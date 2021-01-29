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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Василия Ланового

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Василия Ланового.

"Самарская область вместе со всей страной скорбит о невосполнимой для нас утрате — смерти выдающегося человека, гражданина, артиста, ставшего легендой советского и российского театра и кино, Василия Семеновича Ланового. Его имя стало нарицательным, как символ морали и нравственности, истинного патриотизма, глубокой гражданской ответственности, безраздельной преданности своему высокому призванию", - говорится в соболезновании.

Ярчайший актерский талант, мастерское владение художественным словом, удивительные театральные и кинообразы снискали Василию Семеновичу безраздельную любовь многих поколений россиян. Всю свою долгую жизнь он сохранял и передавал будущим поколениям ценности отечественной культуры, формировал у россиян чувство национального достоинства, патриотизма, любви к Родине.

"Для Самарской области Василий Семенович Лановой стал дорогим гостем, символом Парада Памяти. Невозможно представить, что это знаменательное событие может пройти без него. Ничем не передать и не восполнить боль и горечь этой всенародной утраты. Василий Семенович будет жить в наших сердцах через оставленные им суждения, образы и роли, напоминая о величии России, ее бесценном историческом и культурном наследии, о важности всегда и во всем быть Человеком с большой буквы", - уверен глава региона.

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