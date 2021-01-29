Умер известный актер, участник Парада Памяти Василий Лановой

В пятницу, 29 января, в Москве скончался знаменитый актер, народный артист СССР Василий Семенович Лановой. Информацию подтвердила ТАСС жена артиста, известная актриса Ирина Купченко.

16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет. В начале года его и супругу, народную артистку РСФСР Ирину Купченко госпитализировали с коронавирусной инфекцией. В конце января актеру стало хуже, он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.

Василий Лановой прожил долгую и интересную творческую жизнь - играл царя Александра I и Цезаря, Троцкого и Дзержинского, правителей и политиков. Но самая любимая зрителями роль, которая принесла ему славу - роль Ивана Вараввы в фильме "Офицеры".

Семилетним мальчишкой он попал в окружение к фашистским захватчикам в селе под Винницей, поэтому большая часть его творчества - это фильмы о войне. Василий Лановой много раз приезжал со спектаклями в Самару, активно участвовал и в общественной жизни.

Несколько лет подряд актер принимал участие в самарском Параде Памяти, был сопредседателем Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России". "Когда я узнал, что здесь проводится потрясающий парад, напоминающий 1941 год, 7 ноября, понял - это мое, поэтому я сюда езжу, с самым открытым сердцем и самыми лучшими пожеланиями", - делился в интервью актер самарским СМИ.

В 2020 году шествие "Бессмертного полка" из-за пандемии было отменено. Василий Лановой отметил: "Чем сильнее мы отдаляемся от 9 мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю. Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?"

К сожалению, сегодня актера не стало. В Самаре, кроме участия в Параде Памяти, Василий Лановой играл моноспектакли о войне, и на них всегда были аншлаги. Светлая память великому актеру, он навеки останется в сердцах самарских зрителей и всей страны.