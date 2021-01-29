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Дмитрий Азаров поддержал идею о том, чтобы назвать улицу в честь Василия Ланового

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары предлагают назвать одну из улиц в честь народного артиста СССР Василия Ланового, который скончался 28 января на 87-м году жизни. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею горожан.

Глава региона подчеркнул, что инициативу надо поддержать, но необходимо ответственно подойти к принятию решения и обязательно посоветоваться с людьми, так как переименование улицы может создать некоторые неудобства для самарцев.

Нельзя допустить, чтобы светлая память о народном артисте вызывала хоть малейшее недовольство, отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что Василий Лановой - настоящий герой и удивительный человек. Великий актер часто посещал Самару и участвовал в параде Памяти.

"Василий Семенович бывал у нас постоянно, он был главным человеком и лицом этого парада. Я ему благодарен за внимание к жителям Самарского региона. Искренне сопереживаю такой утрате", - подчеркнул он.

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