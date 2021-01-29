Как попасть на личный прием к судебному приставу-исполнителю

Попасть на личный прием к судебному приставу-исполнителю просто. Это можно сделать онлайн с помощью сервиса "Запись на личный прием". Выбрать можно не только приемный день, а записаться на любое удобное время - к дежурному судебному приставу.

"В основном к нам приходит от 10 до 50 человек. Чаще всего это представители юридических или кредитных организаций, реже должники, - рассказала врио начальника отделения судебных приставов Самарского района областного центра Анастасия Борзых.

Не всегда для решения вопроса нужно личное присутствие. Обратиться к судебным приставам можно и оставаясь дома. Если необходимо следить за ведением исполнительного производства, направить заявления и ходатайства, поможет сервис "Личный кабинет стороны исполнительного производства". Для входа в него достаточно иметь учетную запись на едином портале "Госуслуги".

"Чаще всего проблемы возникают у тех граждан, кто не зарегистрирован на госуслугах. Чтобы записаться на прием, необходимо иметь там учетную запись, - отмечает врио начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц УФССП России по Самарской области Кристина Линькова.

На официальном сайте Управления ФССП в разделе "Контакты" также указаны номера телефонов, по которым можно обратиться, в частности, 8 (846) 263-65-65.