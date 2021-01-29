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Происшествия

СРПП грозит штраф за несвоевременный ответ на обращение жительницы с. Рождествено

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура после проверки возбудила в отношении должностного лица ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" дело по ст. 5.59 КоАП РФ о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в надзорном ведомстве.

Как показала прокурорская проверка, обращение женщины с просьбой оценить действия сотрудника предприятия поступило в ООО "СРПП" в начале декабря 2020 года. Заявление своевременно зарегистрировали и присвоили входящий номер.

В прокуратуре уточнили, что законодательством предусмотрен 30-дневный срок рассмотрения таких обращений.

"Однако должностным лицом ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" ответ на заявление направлен жительнице с. Рождествено с нарушением срока рассмотрения обращения", - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В связи с этим прокуратура внесла руководству предприятия представление и возбудила административное дело.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре пояснили, что за несвоевременный ответ виновному грозит штраф до 10 тыс. рублей. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на личном контроле Куйбышевского транспортного прокурора.

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