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Литература Культура

В Самаре состоится телемост с писателем Ильей Кочергиным

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 февраля, в 19:00 в рамках цикла библиотеки "Писатель online" Самарская областная универсальная научная библиотека проводит телемост с писателем Ильей Кочергиным. Прямая трансляция мероприятия будет организована на портале "Культура. РФ".

Илья Николаевич Кочергин — современный российский прозаик, лауреат ряда литературных премий, в том числе премии журнала "Знамя" ("Глобус") и премии Правительства Москвы в области литературы и искусства, автор нашумевших реалистичных повестей, участник новоогаревской встречи с президентом.

Прежде чем Илья Кочергин начал писать и публиковаться, он учился в МХТИ им. Менделеева, на геологическом факультете МГУ, в ИСАА на факультете китайской филологии, сменил множество разнообразных профессий и занятий.

Работал почтальоном, уборщиком в McDonalds, дворником, строителем, пожарным, сторожем в Баргузинском заповеднике на Байкале, трудился в геологической партии на Камчатке, четыре года был лесником в Алтайском заповеднике. По словам самого Ильи Николаевича, в Литературный институт им. Горького он поступил фактически в зрелом возрасте, уже на первом курсе написал рассказ "Алтынай", который был опубликован в журнале "Новый мир" и сразу же удостоился литературной премии.

Аналогичная судьба ждала и другие произведения Кочергина. Так, повесть "Помощник китайца", которую многие считают автобиографической, собрала сразу три премии, попала в "Литературный Гиннесс" как произведение, получившее наибольшее литературное признание. Самая приятная — премия Библиотеки иностранной литературы "Глобус" за произведение, укрепляющее связи разных народов и культур.

После внезапного признания сам автор диагностировал у себя творческий кризис. В это время его спасала фотография. Илья Кочергин профессиональный фотохудожник, в его библиографию входит несколько иллюстрированных путеводителей по России, также он пишет рецензии на книжные новинки в "толстые" литературные журналы.

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