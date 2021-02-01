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Губернатор Власть и политика

Между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями возобновят движение электричек

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 1 февраля, поручил проработать вопрос увеличения частоты ЖД перевозок между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями.

Такую задачу глава региона поставил министру транспорта Ивану Пивкину. Речь идет об электропоезде, следующем от станции Сызрань до станции Инза Ульяновской области, а также о возобновлении движения электропоездами от станции Сызрань до станции Кузнецк Пензенской области.

К вопросу об увеличении частотности перевозок по железной дороге вновь вернулись после аварии на трассе М-5, одним из участников которой стал маршрутный автобус, следующий из Самарской в Ульяновскую область.

Жители писали в комментариях в Инстаграме Дмитрия Азарова: "Пусть восстановят электрички Сызрань - Кузнецк, Сызрань - Инза. Не у всех есть личное авто, чтобы добираться домой и до работы".

"Проработайте вопрос и представьте варианты. Мы готовы к паритетному софинансированию этих перевозок, если это необходимо", - подчеркнул губернатор, обращаясь к Ивану Пивкину.

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