Между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями возобновят движение электричек

Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 1 февраля, поручил проработать вопрос увеличения частоты ЖД перевозок между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями.

Такую задачу глава региона поставил министру транспорта Ивану Пивкину. Речь идет об электропоезде, следующем от станции Сызрань до станции Инза Ульяновской области, а также о возобновлении движения электропоездами от станции Сызрань до станции Кузнецк Пензенской области.

К вопросу об увеличении частотности перевозок по железной дороге вновь вернулись после аварии на трассе М-5, одним из участников которой стал маршрутный автобус, следующий из Самарской в Ульяновскую область.

Жители писали в комментариях в Инстаграме Дмитрия Азарова: "Пусть восстановят электрички Сызрань - Кузнецк, Сызрань - Инза. Не у всех есть личное авто, чтобы добираться домой и до работы".

"Проработайте вопрос и представьте варианты. Мы готовы к паритетному софинансированию этих перевозок, если это необходимо", - подчеркнул губернатор, обращаясь к Ивану Пивкину.