Во вторник, 2 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителем УФНС России по региону Ольгой Криковой, где обсуждалось подведение итогов работы налоговой службы за 2020 год и совместные задачи текущего года.
По поручению Дмитрия Азарова региональная команда совместно с УФНС проводит масштабную работу по наращиванию областного и муниципальных бюджетов, в том числе за счет налоговых поступлений. Это во многом позволяет увеличивать расходы на исполнение ключевых социальных обязательств, реализацию инфраструктурных проектов, благоустройство городских и сельских территорий.
Чтобы налоговая база росла, по инициативе главы региона ведется активная работа по выводу бизнеса из "тени", созданию привлекательных условий для легального предпринимательства и инвестиций. Кроме того, усилена работа по повышению собираемости налогов.
"Мы с вами обсуждали необходимость объединения усилий. И не только органов региональной власти, но и муниципальной. Поскольку знаем, что с точки зрения наполнения муниципальных бюджетов есть колоссальный потенциал, потенциал не до конца использованный, в первую очередь связанный с налогом на имущество, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — На этой неделе мы проводим расширенное совещание со всеми главами муниципальных образований, и итоги нашего обсуждения будут учтены при постановке задач муниципалитетам, органам власти, правительству Самарской области".
Ольга Крикова рассказала, что благодаря совместной работе в непростой 2020 год удалось добиться того, что налоговые отчисления от Самарской области в консолидированный бюджет Российской Федерации составили более 511 млрд рублей.
При этом налогоплательщики, администрируемые региональным УФНС, перевели 249,5 млрд руб., что на 3,3 млрд больше по сравнению с 2019 годом.
Дмитрий Азаров отметил, что тенденцию к росту необходимо сохранить и в 2021 году.