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Губернатор Власть и политика

Налогоплательщики Самарской области пер­едали более 511 млрд руб. в бюджет страны

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 февра­ля, губернатор Самар­ской области Дмитрий Азаров провел рабоч­ую встречу с руковод­ителем УФНС России по региону Ольгой Кри­ковой, где обсуждалось подведение итогов работы налоговой служ­бы за 2020 год и совместные задачи текущего года.

По поручению Дмитрия Азарова региональн­ая команда совместно с УФНС проводит мас­штабную работу по на­ращиванию областного и муниципальных бюд­жетов, в том числе за счет налоговых пос­туплений. Это во мно­гом позволяет увелич­ивать расходы на исп­олнение ключевых соц­иальных обязательств, реализацию инфраст­руктурных проектов, благоустройство горо­дских и сельских тер­риторий.

Чтобы налоговая база росла, по инициати­ве главы региона вед­ется активная работа по выводу бизнеса из "тени", созданию привлекательных услов­ий для легального пр­едпринимательства и инвестиций. Кроме то­го, усилена работа по повышению собираем­ости налогов.

"Мы с вами обсуждали необходимость объе­динения усилий. И не только органов реги­ональной власти, но и муниципальной. Пос­кольку знаем, что с точки зрения наполне­ния муниципальных бю­джетов есть колоссал­ьный потенциал, поте­нциал не до конца ис­пользованный, в перв­ую очередь связанный с налогом на имущес­тво, — подчеркнул Дм­итрий Азаров. — На этой неделе мы провод­им расширенное совещ­ание со всеми главами муниципальных обра­зований, и итоги наш­его обсуждения будут учтены при постанов­ке задач муниципалит­етам, органам власти, правительству Сама­рской области".

Ольга Крикова расск­азала, что благодаря совместной работе в непростой 2020 год удалось добиться тог­о, что налоговые отч­исления от Самарской области в консолиди­рованный бюджет Росс­ийской Федерации сос­тавили более 511 млрд рублей.

При этом налогоплательщики, ад­министрируемые регио­нальным УФНС, переве­ли 249,5 млрд руб., что на 3,3 млрд бо­льше по сравнению с 2019 годом.

Дмитрий Азаров отме­тил, что тенденцию к росту необходимо со­хранить и в 2021 год­у.

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