Самарская библиотека приглашает написать рассказ в стиле Шукшина

Библиотека №23 СМИБС Самара организует конкурс, посвященный творчеству Василия Шукшина, - "Талант высокой простоты". К участию в конкурсе приглашаются все, кто чувствует в себе силы написать короткий рассказ в стилистике Шукшина или сочинить продолжение истории по мотивам его оригинальных работ. Заявки принимаются с 1 февраля.

Победители определяются по номинациям "Шукшинский стиль" и "Фанфик по творчеству В.М.Шукшина".

В каждой номинации места присуждаются в двух категориях: первая - авторам в возрасте от 15 до 35 лет, вторая - авторам от 36 лет. Рассказ объемом до семи тысяч знаков должен быть отправлен на smibs23@ya.ru и содержать в названии письма упоминание конкурса. Заявки принимаются до 1 июля 2021 года. К 25 июля организаторы обещают уже огласить результаты.

Более подробно о конкурсе можно узнать на странице Библиотеки №23 СМИБС в соцсетях либо по телефону 8 (846) 337-30-66.