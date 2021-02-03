Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей

Tele2 проанализировала предпочтения клиентов в выборе телефонов за 2020 год. Абоненты стали приобретать более дорогие модели смартфонов от 10 тысяч рублей с диагональю от 6 дюймов. Доля смартфонов среди всего оборудования достигла 74%, при этом прирост устройств с поддержкой 4G cоставил 10%.

Tele2 проанализировала абонентское оборудование, зарегистрированное в сети оператора в 2020 году. Доля смартфонов среди всех устройств составила по России 76%. Лидером по их количеству в сети остается Москва с показателем в 91%. Tele2 также отмечает долю смартфонов больше среднего показателя по России в регионах Байкала и Дальнего Востока — 77%. В Приволжье доля смартфонов, используемых абонентами, равна 74%.

Прирост доли смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов в сети Tele2 за 2020 год составил около 10%. В Приволжье этот показатель составляет 11%.

Предпочтения по выбору брендов смартфонов у абонентов Приволжья незначительно отличаются от общероссийских. Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны марки Samsung — 20%, что на 4% меньше показателя по стране. Также клиенты Tele2 в Приволжье в равной степени приобретают гаджеты Honor, Xiaomi и Huawei, на них приходится по 17% устройств. Количество "яблочных" смартфонов в сети оператора достигает 9%, что на 2% меньше среднего показателя Apple по стране.

По цене покупатели все чаще выбирают смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. В сети оператора прирост устройств этой ценовой категории составил 35%. Для 2/3 регионов России это новая тенденция, но абоненты в Приволжье отдавали предпочтение более дорогим и функциональным гаджетам уже с конца 2019 года. В 2020 году они остались верны своим ценовым предпочтениям. Также растет популярность смартфонов с большим экраном. Год к году доля устройств с диагональю от 6 дюймов увеличилась на 19 п. п. до 36%.