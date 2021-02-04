С Плесецка успешно стартовал "Союз-2.1б" с космическим аппаратом

Во вторник, 2 февраля, в 23:45 по московскому времени с космодрома Плесецк проведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1Б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета РКН.
Новый спутник выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2549".