С Плесецка успешно стартовал "Союз-2.1б" с космическим аппаратом

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Во вторник, 2 февраля, в 23:45 по московскому времени с космодрома Плесецк проведен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Фото: Роскосмос