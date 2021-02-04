16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реконструкцию магистрали Центральная попросили включить в нацпроект В Самаре в 2021 г. отремонтируют Московское шоссе Самарские digital-специалисты сразятся во всероссийском конкурсе В Советском районе Самары открылась первая АЗС Группы компаний IRBIS "Ласточка" совершила тестовую поездку по маршруту Саранск - Самара

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" и ПФР подвели итоги работы проекта "Азбука интернета" в 2020 году

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта "Азбука интернета" в 2020 году. Несмотря на пандемию и отсутствие возможности проводить очные занятия, проект показал высокие результаты.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В 2020 году курс компьютерной грамотности по "Азбуке интернета" прошли 38 345 пенсионеров и инвалидов. Курсы действовали в половине регионов страны, в том числе:

  • отделения ПФР организовали работу на 609 площадках в 47 регионах РФ. Курс обучения в течение этого непростого года прошли 17 925 человек;
  • в региональных филиалах "Ростелекома" в офлайн- и онлайн-форматах обучение прошли 3 377 человек;
  • в органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках из 26 регионов работе на компьютере и в интернете обучились еще 17 043 человека.

Особенностью занятий в 2020 году стало неравнодушие преподавателей на местах, активный творческий поиск новых способов организации обучения в соответствии с эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе. Так, кроме традиционных занятий с пенсионерами в классах, появились новые форматы:

  • в Ивановской области действовали 19 мобильных интернет-клубов для маломобильных граждан, консультации для них проводились на дому;
  • в Мурманской области содействие в обучении навыкам компьютерной грамотности оказывалось социальными работниками на дому, через службу "Мобильная бригада";
  • в Республике Карелия консультации по наиболее востребованным вопросам (создание личного кабинета, заказ справок, навыки пользования электронной почтой) проводились в стационарной, полустационарной форме и на дому; консультирование проходило как онлайн, так и в офлайн-формате;
  • в Ульяновской области был организован "Цифровой МФЦ", где велось очное обучение; реализуется проект "Тимуровцы информационного общества", в рамках которого обучение прошло около 2,5 тыс. пенсионеров;
  • в Самарской области учреждения социальной защиты, кроме обучения, предоставили в прокат ноутбуки на период самоизоляции;
  • в учреждениях соцзащиты Кузбасса обучение велось в дистанционном формате, специально для пенсионеров записывали обучающие видеоролики;
  • в традиционно наиболее активно ведущей обучение Нижегородской области из-за эпидемиологической обстановки вести очное обучение было невозможно, однако учреждения социальной защиты переключились на организацию обучающих вебинаров, а очное обучение в периоды ослабления карантинов велось на базе библиотек;
  • в Сибири 190 пенсионеров-железнодорожников из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерово и Алтая прошли обучение по "Азбуке интернета" онлайн;
  • региональные филиалы "Ростелекома" в Архангельске, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах РФ активно поддерживали всех желающих организовать обучение пенсионеров по программе "Азбука интернета", передавая тиражи учебников в библиотеки, НКО, учреждения социальной защиты;
  • на Дальнем Востоке при поддержке "Ростелекома" с пенсионерами и инвалидами активно работала Сахалинская областная научная библиотека, где обучение прошли в общей сложности 750 человек.

В период пандемии коронавируса пенсионеры и инвалиды оказались самыми уязвимыми группами населения, требования самоизоляции коснулись их в первую очередь. В этих условиях умение работать на компьютере и навыки работы в интернете стали важны как никогда.

Программа "Азбука интернета" — благотворительный проект "Ростелекома" и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает получение знаний максимально доступным для всех, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и "Ростелекомом" о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

"Азбука интернета" пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Программа хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность. Работа над развитием проекта "Ростелекома" и ПФР продолжается, новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте azbukainterneta.ru.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28