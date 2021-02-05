Wink в 2020 году стал больше, чем видеосервисом

Wink в 2020 году вышел на траекторию быстрого роста, расширения возможностей и аудитории — "Ростелеком" подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения "Ростелекома" на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов).

Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосервисов (16 марта 2020 года) открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов и познавательного видеоконтента. Одновременно увеличился спрос на платные фильмы и сериалы. В результате количество просмотров кино и сериалов (платных и бесплатных) выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.

В апреле состоялось уникальное событие для российского рынка — впервые фантастический триллер "Спутник" вышел на цифровых платформах, включая Wink, раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Этот фильм весь год пользовался высоким спросом. В лидерах просмотров и другие российские премьеры: "Лёд 2", "Вторжение" и "Холоп". Wink стал единственной платформой, где полностью доступен топ-10 премьер российских фильмов (по числу зрителей) прошлого года.

Wink продолжает лидировать в предложении телевизионного контента: в 2020 году портфель телеканалов превысил уже 400 наименований, включая форматы HD и 4K. Появились новые предложения в различных сегментах: от специализированного канала для любителей гольфа до канала "Мосфильм. Золотая коллекция" с богатой библиотекой любимого советского и российского кино.

Выросла популярность услуги "Управление просмотром", которая обеспечивает доступ к архиву передач на большинстве каналов (до семи дней) и функции "пауза" и "перемотка". К концу 2020 года более 70% подписчиков Wink пользовались этой услугой. До 25% увеличилась доля клиентов, которые регулярно пользуются услугой "Мультискрин". Она позволяет смотреть контент на разных устройствах под одной учетной записью (смартфон, планшет, ноутбук, Smart TV и другие).

Самым популярным событием года в видеосервисе Wink стала прямая трансляция 24 октября последнего боя Хабиба Нурмагомедова на телеканале UFC ТВ. Всего бой посмотрело более 3 миллионов пользователей, в том числе более 1 миллиона — через цифровые приложения Wink. А весной зрители активно смотрели трансляции проекта Wink Live — онлайн-концерты российских рок- и поп-звезд. На Wink были организованы живые выступления Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Елены Ваенги, Тимати, а также групп "Звери", "Алиса" и "Ария".

Исследования о предпочтениях клиентов помогли Wink внедрить новый подход к формированию подписок. Был запущен тариф-конструктор "Трансформер", который можно самостоятельно сформировать из любимых каналов, фильмов и сериалов. Менять состав подписки можно каждый месяц, адаптируя ее к текущим предпочтениям семьи. Всего за полгода с момента запуска подписка "Трансформер" вышла на первое место по популярности среди пользователей Wink.

В 2020 году Wink стал больше, чем видеосервисом. Помимо телеканалов и большой библиотеки кино, сериалов и мультфильмов, в Wink появился дополнительный развлекательный контент. Например, стали доступны аудиокниги (в партнерстве с "ЛитРес"), появилось пакетное предложение — аудиокнига плюс экранизация произведения. Не случайно наиболее популярными стали аудиокниги, по которым уже сняты фильмы и сериалы — "Зулейха открывает глаза", "Эпидемия. Вонгозеро", "Текст".

Также с 2020 года управлять видеосервисом Wink можно с помощью голосовых команд благодаря виртуальному ассистенту "Маруся" и умной колонке "Капсула" от Mail.Ru Group.

Топ-10 кинофильмов по итогам 2020 года в Wink:

1. "Лёд 2";

2. "Вторжение";

3. "Спутник";

4. "Тролли. Мировой тур";

5. "Соник в кино";

6. "Джентльмены";

7. "Холоп";

8. "Плохие парни навсегда";

9. "Бладшот";

10. "Текст".

Топ-10 сериалов по итогам 2020 года в Wink:

1. "Ходячие мертвецы";

2. "Чики";

3. "Мир Дикого Запада";

4. "Хроника эпидемии";

5. "Рассказ служанки";

6. "Друзья";

7. "Ивановы-Ивановы";

8. "Содержанки";

9. "Корни";

10. "Молодежка".