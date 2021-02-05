"Ростелеком" подсветил самарских пешеходов

"Ростелеком" совместно с Госавтоинспекцией по Самарской области провел в Самаре социальную акцию "Засветись". Ее цель — профилактика происшествий на дорогах с участием пешеходов. Представители цифровой компании и госавтоинспекторы вручали детям и их родителям светоотражающие элементы на самых оживленных перекрестках областного центра, в популярных местах отдыха горожан, а также около школ, торговых и развлекательных центров.

"Ростелеком" изготовил для самарцев пять тысяч светоотражающих подвесок. Эти элементы помогают водителям увидеть людей на расстоянии до 400 метров и избежать столкновения.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Сейчас школьники вернулись к очному обучению и много перемещаются по городу. Задача взрослых — их защитить, и решать ее нужно сообща. Мы с удовольствием присоединились к акции, которая помогает и водителям, и пешеходам избежать опасных ситуаций на дороге".

Ирина Гордиенко, старший инспектор отдела аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области:

"Большую часть года дети ходят в школу и возвращаются обратно в темное время суток при плохой видимости. В таких условиях водителю сложно разглядеть людей на дороге, особенно если одежда темного цвета. Светоотражатели от "Ростелекома" помогут сделать пешеходов заметными и защитить их жизнь".

В рамках акции "Засветись" представители "Ростелекома" и сотрудники городского отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области напомнили жителям Самары о важности соблюдения правил дорожного движения, рассказали о правилах безопасного поведения на проезжей части, призвали взрослых быть дисциплинированными, законопослушными и подавать положительный пример детям.