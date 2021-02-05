В регионе пройдет окружное совещание по комплексному развитию территорий

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поддержал инициативу Дмитрия Азарова о проведении в Самарской области окружного совещания по комплексному развитию территорий.

Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора и полпреда, которая состоялась в пятницу, 5 февраля, в Москве.

Напомним, что с инициативой провести в нашем регионе окружное совещание по комплексному развитию территорий и строительной отрасли глава региона выступил сегодня на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Руководитель ведомства идею поддержал, как и впоследствии Игорь Комаров.

"Уверен, что в этом году мы такое совещание проведем", — подчеркнул губернатор.

На встрече с полпредом Дмитрий Азаров также обсудил итоги 2020 года по реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, а также плановые показатели по ним на текущий, 2021 год.

"Игорь Анатольевич держит "руку на пульсе", — отметил глава региона. — Мы обсудили и те вопросы, по котором нам нужна помощь, координация, совместные усилия по реализации законодательных инициатив, которые, в частности, я представил сегодня в министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации".