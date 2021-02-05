Губернатор и министр строительства и ЖКХ РФ обсудили планы по развитию региона

В пятницу, 5 февраля, губернатор Дмитрий Азаров проводит серию рабочих совещаний в Москве по вопросам развития Самарской области. На встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным Дмитрий Азаров обсудил итоги реализации нацпроектов в регионе за 2020 год, вопросы переселения из аварийного жилья и проблемы обманутых дольщиков.

Дмитрий Азаров выступил с рядом законодательных инициатив, которые позволят более эффективно использовать средства, предусмотренные на решение проблем обманутых дольщиков, ускорить темпы ввода проблемных домов.

Также губернатор озвучил предложения по комплексному развитию территорий Самарской области, привлечению инфраструктурных облигаций для финансирования строительства социально значимых объектов. Более подробно эти и другие инициативы решено обсудить на окружном совещании по развитию строительной отрасли, которое планируется провести в этом году в регионе.

Отдельное внимание было уделено расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. За 2019-2020 гг. из аварийного жилья расселено 2560 человек. Это 115% и 120% от плановых показателей. Такими темпами переселение идет впервые за долгие годы.

"С Иреком Энваровичем сегодня мы предварительно договорились о дополнительном финансировании программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая реализуется в Самарской области. Рассчитываем, что это даст возможность исполнить наши планы по переселению людей на год раньше запланированных сроков", - отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи.

Говоря об итогах реализации нацпроектов, глава региона отметил, что, несмотря на экономические условия 2020 года, в регионе было построено 1,4 млн кв. м жилья и (что не менее важно) его продажи выросли более чем на 9%. При этом средняя стоимость квадратного метра в регионе - одна из самых низких в ПФО.

"На начало 2020 года у нас было 300 тыс. кв. м непроданного объема жилья, который довлел над нами и сдерживал развитие отрасли. Но за год проблему удалось решить. Мы понимаем, где нам нужно сконцентрировать свои усилия, чтобы достигнуть согласованного с нашими коллегами результата", - резюмировал Дмитрий Азаров.