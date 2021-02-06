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Пожары Происшествия

Три человека пострадали из-за пожара на ул. Партизанской в Самаре

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 февраля, в 00:56, начался пожар в квартире дома на ул. Партизанская, 80 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области
Горели вещи в квартире на втором этаже. В 1:02 объявили повышенный ранг вызова — "Пожар № 2". Борьбу с огнем вели 102 человека. Общая площадь пожара составила 50 кв. м, ликвидировали его в 2:44.
Во время пожара пострадали три человека, в том числе 70-летняя женщина. Из здания эвакуировали 32 человека, в том числе четырех детей.
Причину возгорания и ущерб устанавливают.

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