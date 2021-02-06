Три человека пострадали из-за пожара на ул. Партизанской в Самаре

В субботу, 6 февраля, в 00:56, начался пожар в квартире дома на ул. Партизанская, 80 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на втором этаже. В 1:02 объявили повышенный ранг вызова — "Пожар № 2". Борьбу с огнем вели 102 человека. Общая площадь пожара составила 50 кв. м, ликвидировали его в 2:44.

Во время пожара пострадали три человека, в том числе 70-летняя женщина. Из здания эвакуировали 32 человека, в том числе четырех детей.

Причину возгорания и ущерб устанавливают.