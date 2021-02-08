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Энергетика ТЭК

"Т Плюс" хочет взять в концессию теплосети Автозаводского района Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ПАО "Т Плюс" намерено забрать в концессию тепловые сети Автозаводского района Тольятти, находящиеся в безвозмездном пользовании у АО "Тевис". Об этом пишет "Самарское обозрение".

Сейчас "Т Плюс" обслуживает сети двух из трех районов Тольятти — Центрального и Комсомольского. Также компания владеет ТЭЦ ВАЗа (тепло для Автозаводского района), Тольяттинская ТЭЦ (Центральный район) и семь районных котельных, расположенных главным образом в Комсомольском районе.

По данным издания, с предложением о концессии в отношении объектов теплоснабжения городского округа Тольятти теплоэнергетики вышли в сентябре 2020 г., но в публичное поле соответствующая информация вышла только в январе 2021 года.

Осведомленный источник в мэрии Тольятти на условиях анонимности (подлинность информации независимо друг от друга подтвердили еще несколько собеседников "СО") рассказал, что предложенное теплоэнергетиками концессионное соглашение должно быть рассчитано до 31 декабря 2038 года.

"Тевис" же параллельно лоббирует подписание договора аренды на сети Автозаводского района.

"Главный минус предложения "Тевиса" — они отказываются брать в аренду незарегистрированные сети, что не устраивает администрацию Тольятти, так как им в этом случае пришлось бы искать оператора на эти тепловые активы", — говорит чиновник мэрии. При этом незарегистрированными является примерно 20% тепловых сетей Автозаводского района.

Согласно ответу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, оценочный рост тарифа для конечного потребителя в первый год концессии составит 117% (самый низкий — Центральный район, 116%; самый высокий — Комсомольский район, 118%), далее — 6%.

Гид потребителя

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