Митрополит Сергий: "Господь всегда посылает мне достойных людей на жизненном пути"

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в преддверии своего 70-летия в интервью Волга Ньюс подвел промежуточные итоги служения, а также рассказал о социальной и образовательной работе Церкви в регионе.

— Я знаю, что вас часто неформально называют "Сергий-строитель". Сколько новых храмов было построено в митрополии за последние почти 30 лет? Какие храмы получили свое новое рождение?

— Нужно сказать, что к концу советского периода в Самаре действовало всего два храма, а в области их было менее двух десятков. Когда я в начале 1993 года был назначен на Самарскую кафедру, ситуация не успела сильно измениться — было открыто еще несколько приходов.

При этом с конца 1980-х годов отношение к Русской Церкви в стране сильно изменилось, что стало особенно заметно после торжеств, прошедших в 1988 году. Начинался этап, который был назван "Вторым Крещением Руси", и наплыв верующих в храмах был велик. Конечно же, существовавшие храмы даже близко не могли вместить всех желающих.

Так что "строителем" мне пришлось стать не по своей прихоти, такова была объективная ситуация. Необходимо было дать возможность верующим людям собираться для общей молитвы в подобающих для этого условиях и, желательно, не на другом конце города. Мы создавали условия для возрождения нормальной общинной жизни, чтобы при храме возникали образовательные, просветительские, социальные и иные структуры.

Сейчас, слава Богу, храмы в Самаре есть во всех основных районах, и мы приблизились к той цели, чтобы люди могли посещать молитвенные собрания максимально комфортно, что называется "в шаговой доступности". Хотя город постоянно растёт, появляются новые микрорайоны, в которых люди тоже должны иметь возможность полноценно участвовать в духовной жизни Церкви. Так, появились храмы в Крутых Ключах и Южном Городе, сейчас продолжаются внутренние работы в храме в Новой Самаре.

Конечно же, храмы открывались и открываются не только в Самаре, но и в других городах и сельских поселениях.

Следует еще уточнить, что после административной реформы последних нескольких лет на территории Самарской области создано пять епархий, объединенных в митрополию. Так что собственно Самарская епархия сегодня насчитывает немногим более 120 приходов, расположенных в Самаре, Новокуйбышевске и Волжском районе.

А в целом по митрополии приходов 526. Это все равно, конечно, в два раза меньше, чем было в Самарской епархии в 1917 году.

— Какие были созданы монастыри?

— С монастырями (до революции их было 17) ситуация еще более страшная — в первой половине ХХ их все закрыли и большинство разрушили. Однако без монастырей Церковь не может жить полноценно. Монашество — соль земли и свет миру, это возможность посвятить себя служению Богу наиболее целостно.

Сейчас в Самарской области 11 мужских и женских монастырей. Некоторые из них существовали до революции и были восстановлены, такие как Самарский Иверский и Сызранский Вознесенский. Остальные обители выросли с нуля, но уже стали подлинными духовными центрами.

Так, например, Винновский Казанско-Богородицкий мужской монастырь — настоящая жемчужина Поволжья, который многие называют "Волжским Афоном". Он примечателен не только своей уникальной архитектурой, прекрасным музеем и богатой библиотекой. В обители восстанавливаются добрые традиции хозяйственной деятельности. Здесь действует Рыбоводное монастырское хозяйство, которым за пять сезонов выращено и выпущено в Саратовское водохранилище более миллиона особей малька стерляди, что является весомым вкладом в восстановление волжских биоресурсов.

— Если говорить о новых храмах, то особо выделяются Храм Георгия Победоносца и Софийский собор. Последний имеет не только очень изысканную архитектуру, но и прекрасную роспись. Кто проектировал собор и что было положено в основу его росписи?

— Статус Софии (в переводе с греческого "Премудрость Божия") всегда исторически определял и статус самого города. Подобные храмы обычно строились именно в столичных городах, которые имели особое влияние на ход исторических событий (вспомним хотя бы только один Царьград с его знаменитой Софией).

Все это я и имел в виду, возможно, и подсознательно, когда принимал решение о строительстве этого храма. Чтобы к народу наконец-то возвратились мудрость, осознание важности нашей исторической Православной веры как жизненной силы для всего нашего общества, которая всегда творила чудеса с русским народом, возрождала страну из пепла и являла миру удивительные, святые плоды. Ведь мы нуждаемся в оздоровлении не столько физическом, сколько духовном. А это глубинное осознание, сохранение цельности личности.

Ректор семинарии Максим Кокарев: "Для студента важно врастание в церковную традицию" В начале учебного года корреспондент портала "Волга Ньюс" встретился с ректором Самарской духовной семинарии Самарской епархии православной церкви протоиереем Максимом Кокаревым и поговорил с ним о специфике образования в семинарии, о том, кто туда идет учиться, зачем повышать квалификацию уже служащим священниками и кому можно водить экскурсии по святым местам и преподавать "Основы православной культуры" в школе.

На мой взгляд, как раз Храм Софии — Премудрости Божией и поможет закрепить за Самарой статус знакового города. Ведь, как предсказал святитель митрополит Алексий Московский Чудотворец, "будет град сей велий, в нем бо просияет благочестие, и никогдаже град сей разорению не будет подвержен".

Если говорить об архитектуре Софийского собора, то он заключает в себе три объема: основанием служит массивный подклет-крипта, символизирующий собой первый, древний Рим. На этом основании воздвигнут крестово-купольный византийский храм с четырьмя световыми столпами-опорами, символизирующий собой "Второй Рим" — Византию. И наконец, над византийским храмом поставлен шатер — символ устремленного к небу "Третьего Рима" — России.

Так что собор вполне можно назвать "русской свечой на византийском подсвечнике". А проектировал его известный самарский архитектор Юрий Харитонов, на счету которого уже много храмов.

Не менее интересна, как вы правильно заметили, и система росписи Софийского собора. Роспись храма всегда начинается от купола и барабана и постепенно спускается сверху вниз к основному объёму церковного четверика. Роспись подкупольного пространства велась под руководством иконописца Александра Чашкина. Продолжил расписывать храм Александр Ачкасов с большой группой художников-иконописцев.

Главной идеей программы росписей собора является идея преемственности Русского Православия традиций древней Церкви и Византии. Росписи стен содержат изображения важнейших событий русской истории. Перед нами разворачиваются сюжеты: Крещение Руси святым князем Владимиром, путешествие святителя Алексия по волжским просторам в Орду и исцеление им ханши Тайдулы и пр.

Постепенно спускаясь вниз, мы оказываемся в зале торжественных заседаний, который представляет ту самую крипту, "потаённую церковь" римских катакомб, в которой земная Церковь обретала свои зримые черты. Росписи этого торжественного зала, светлые по колориту и радостные по настроению, развивают государственную идею, идею Божественного устроения нашего земного бытия, по слову апостола Павла: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13:1).

— Можно ли занести в ваш актив возрождение Самарской духовной семинарии? Вы удовлетворены ее работой?

— Необходимость ее возрождения была продиктована самой жизнью — открытие большого числа храмов поставило передо мной вопрос о воссоздании разрушенной после 1917 года системы подготовки пастырей. В Самаре открылось епархиальное духовное училище, которое вскоре получило статус семинарии.

К тому же для меня всегда было важным объединение всех интеллектуальных сил региона, как духовных, так и светских, в борьбе за общее дело — воссоздание образа Божия в каждом человеке. Эта благородная цель может быть достигнута только через максимальное насыщение образовательного процесса нашим духовным наследием.

Поэтому семинария сегодня — это не только пастырская школа, которая готовит будущих священников и регентов (руководителей хора), как это было при ее возрождении. Сейчас спектр образовательных программ заметно расширился. Три года назад духовная семинария начала подготовку церковных специалистов в сфере приходского просвещения. Выпускники этого направления становятся преподавателями в воскресной школе, помощниками священника, катехизаторами — это люди, которые могут подготовить людей к крещению, венчанию, к осознанному вхождению в церковь. Семинария готовит также певчих церковного хора и псаломщиков, действуют курсы для православных экскурсоводов и иконописцев, постоянно действует семинар для православных психологов.

Вместе с Самарским институтом повышения квалификации работников образования мы создали систему подготовки учителей "Основ православной культуры", готовим также офицеров-воспитателей для кадетских классов.

Семинария активно взаимодействует с ведущими вузами региона и выступает одним из учредителей межвузовских кафедр Православной педагогики и психологии, а также Теологии и истории религий. Основной их целью является обеспечение целостности общего и профессионального образования в Самарской области. Эта задача решается благодаря введению теологического компонента в содержание образовательных программ, подготовке кадров по специальностям "теология" и "религиоведение", а также повышению квалификации педагогов.

Так что можно сказать, что сегодня Самарская семинария — это подлинный центр духовно-просветительской работы в регионе.

— Вы активно занимаетесь воспитанием детей и подростков, особенно имеющих какие-то социальные проблемы. Как продвигается эта работа, кто в ней участвует?

— Действительно, мы создали в Самарском регионе уникальную для страны систему детских епархиальных образовательных центров (ДЕОЦ). Это очень важно начинание, тем более, если принимать во внимание время, когда появились первые такие центры. Начало 2000-х… Эти годы для нашей страны были действительно трудными. Государство пыталось преодолеть охвативший его системный кризис. Проблемы существовали во всех сферах нашей жизни: в экономике, образовании, здравоохранении. Они негативно отражались на жизни людей, вынужденных буквально бороться за выживание. Наверное, больше других от бардака в стране пострадали самые беззащитные — дети.

Отец Дионисий Лёвин: "Двери епархиальных детских центров открыты для всех" Директор Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр" священник Дионисий Лёвин рассказал о достижениях и планах по развитию возглавляемой им сети образовательных учреждений.

После развала отлаженной системы бесплатного дополнительного образования в этой сфере на долгое время возник вакуум. Дети фактически были предоставлены сами себе. Чему ребёнка могла научить улица? Можно ли найти статистику, сколько детских судеб было искалечено алкоголем и наркотиками в 90-е и 2000-е годы?

Требовалось срочно искать решение, которое позволило бы переломить эту ситуацию — спасти детей, вернуть им радость бытия, помочь обрести духовное и нравственное здоровье.

В 2001 году произошло одно из самых значимых событий — рождение первого учреждения внешкольного образования, работающего при участии Православной Церкви. Самарской Епархии в безвозмездное пользование на срок 49 лет было передано заброшенное здание бывшего детского сада в Кировском районе — одном из самых неблагополучных в Самаре. Надо сказать, место для создания Центра было выбрано очень удачно — в округе располагались сразу пять школ.

В настоящее время в ДЕОЦ работают уже около 70 филиалов. География очень широкая: Тольятти, Жигулёвск, Сызрань, Отрадный, Чапаевск, Нефтегорск, Сергиевск, Кошки, Кинель-Черкассы, Похвистнево, Шигоны, Борское. Собственно наша сеть охватывает всю область. Самые крупные филиалы, такие как "Отечество", "Победа" находятся в Самаре.

При этом работа по открытию филиалов не останавливается, и каждый год ознаменован появлением в большой семье ДЕОЦ новых подразделений — зачастую в таких районах, где других учреждений детского досуга или очень мало, или нет вообще.

В ДЕОЦ на сегодняшний день обучаются более 12 тысяч ребят в возрасте от 4 до 18 лет. Мы реализуем обучение по 54 программам шести направленностей: социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной. Вряд ли где-то ещё можно найти такое разнообразие кружков — от самообороны до декоративно-прикладного творчества, от хоровых занятий до кулинарии. И этот список можно продолжать очень долго.

Необходимо отметить еще одну вещь. Как правило, детские центры открываются вместе с храмом, и это оправдано. Ведь именно приходы помогают нам содержать наши образовательные центры, так как дело это весьма затратное: коммунальные платежи, ремонт и содержание зданий, инвентарь, да и просто накормить детей нужно…

Да, конечно, при наличии лицензии появляются хоть какие-то средства для оплаты педагогов. И если в этом вопросе мы можем еще рассчитывать на помощь со стороны областного бюджета, то все остальные расходы исключительно наши. Поэтому, чтобы содержать центр, приход просто необходим!

— Как сейчас строится работа церкви со светскими образовательными учреждениями, прежде всего школами?

— Мы продолжаем работу по всем направлениям, сложившимся за предшествующие годы. Как я уже говорил, совместно с СИПКРО мы выстроили систему подготовки учителей ОПК и ОРКСЭ. Необходимую помощь им оказывают священники-кураторы, за которыми закреплены по несколько школ, находящихся рядом с местом их служения. В их задачи входит консультативная и методическая помощь администрации школы, учителям, учащимся и родителям.

Сами предметы вести в школах должны, конечно же, учителя. Но мы понимаем, что зачастую им может не хватать знаний и квалификации для таких специфических предметов. А чтобы священники сами лучше ориентировались в школьных реалиях, мы совместно с Педуниверситетом в прошлом году организовали курсы переподготовки для тех из них, кто является куратором. Может быть, не все сразу с восторгом восприняли идею сесть за парты, но в конечном итоге польза оказалась существенной. Такая работа тоже будет продолжена в епархии.

— В регионе есть специальные благотворительные центры для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Как развивается это направление?

— Одним из основных проектов социального отдела нашей епархии является "Дом для мамы". Это приют, где женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь. И таких историй огромное количество: это может быть женщина, которая не хочет делать аборт, это могут быть женщины, которые претерпевают домашнее насилие, когда супруг избивает и негде укрыться от этого, это может быть ситуация, когда женщина имеет шесть детей и ей больше некуда пойти.

И вот таким женщинам мы протягиваем руку помощи, они проживают около полугода, может быть и дольше, если это необходимо. Они получают все необходимое для жизни: это питание, уход, кров. Все что мы предоставляем в центре, естественно, бесплатно. Кроме того, здесь женщины могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.

А немногим больше года назад мы открыли Обитель Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского, расположенную в поселке Зубчаниновка. Обитель Милосердия готова принять на проживание пожилых и тяжелобольных людей после инсульта, инфаркта, тяжелых травм, с деменцией, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, лежачих неизлечимых больных.

В обители возможно как постоянное, так и временное проживание, которое включает в себя профессиональный уход и наблюдение, сбалансированное питание, психологическую поддержку и помощь, общение со священником, возможность участвовать в богослужениях и Таинствах.

Ухаживают за постояльцами в Обители Милосердия сестры нашего епархиального Елизавето-Варваринского сестричества. Они осуществляют индивидуальный, а в некоторых случаях очень специфический уход, выполняют разнообразные социальные и бытовые действия. Дело в том, что уход за лежачим больным дома — это трудная работа, требующая организованности, терпения и много времени, которого у работающий родственников нет в достаточном количестве. Поэтому для них очевидна необходимость в помощи. Обитель Милосердия предлагает выход из этой трудной ситуации.

Кроме всего прочего, у пожилых людей есть возможность посещать концерты, творческие вечера, выступления приглашенных творческих коллективов. Досуговые мероприятия проходят ежедневно. В Обители Милосердия создана атмосфера любви, добра, взаимопонимания и взаимоуважения.

— Как повлияла на церковь ситуация коронавирусом? Какие изменения были внесены в работу приходов и монастырей?

— В своём служении в это сложное время мы, конечно же, ориентировались на те правила, которые были приняты Священным Синодом в начале пандемии. Мы обращались к прихожанам преклонного возраста и тем, кто входит в группу риска, с призывом проявлять благоразумие. При этом богослужебная жизнь в нашей епархии не была полностью парализована, и мы прошли пиковые моменты карантина достаточно спокойно.

Конечно, случаи заболевания среди духовенства были и есть. Дело в том, что священник — это не профессия, а служение. Он ни в коем случае не может совсем изолироваться от своей паствы. Если необходимо, он обязан оставить все и идти туда, где его ждут, будь то хоспис, тюрьма или инфекционная больница. Это жертвенное служение, и священник всегда на передовой. Наши пастыри понимают это — они достойно проходят свое послушание в эти непростые дни.

— Вам скоро семьдесят. Вы о чем-то жалеете?

— Наверное, каждый человек о чём-то жалеет, когда подводит некие промежуточные итоги. В первую очередь — об уходящем времени. Может быть, не все из того, что задумывалось, я успел реализовать в полной мере. Но в целом мне не на что жаловаться. Господь даровал мне счастье послужить Ему всей своей жизнью, всегда посылает мне достойных людей на жизненном пути, паству, которую я люблю и молюсь за нее!