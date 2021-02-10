Лидеров интернет-коммуникаций привлекут со всей страны, в том числе из Самарской области

За неделю регистрации на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" поступили заявки из 79 регионов России. Активнее всего себя проявили участники из Центрального федерального округа — 32%, Приволжского — 16% и Северо-Западного — 15%. Каждый третий претендент — житель Москвы — 21,5% и Санкт-Петербурга — 8%.

"Конкурс — это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для "новых" профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Осталось всего несколько регионов, которые мы пока не можем включить в географию конкурса, но уверена, что к окончанию регистрации подключатся все субъекты нашей страны. Нам нужна команда специалистов из разных уголков России, которая в начале пути станет основой для формирования профессионального сообщества", — отметила заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

Руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков рассказал, что в регионе активно формируется сильная школа в digital-сфере: "Базисом для цифровой школы выступают в первую очередь вузы. Очень ценно, что участники конкурса смогут получить объективную оценку своих компетенций. Экспертное мнение поможет им определить или скорректировать пути своего профессионального роста и стать теми специалистами, которые будут строить цифровое будущее страны".

Всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" стартовал 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО "Россия — страна возможностей". Регистрация продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф.

Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.