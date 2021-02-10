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Включайте романтику на Wink: смотрите бесплатно лучшие фильмы о любви

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Впереди самый романтичный праздник в году — День всех влюбленных. Wink поможет провести 14 февраля в атмосфере любви, уюта и романтики не выходя из дома. Влюбленных ждет уникальная коллекция лучших фильмов с потрясающими историями о любви: от легких комедий до душераздирающих драм.

"Любовь повсюду, зачастую любовь не очень заметна и торжественна, но она повсюду: отцы и сыновья, матери и дочери, мужья и жены, любовники и любовницы, закадычные друзья" — такими словами начинается фильм "Реальная любовь", который сразу полюбился зрителям и стал классикой. В невероятной романтической атмосфере с Wink вас ждет космическая любовь в фильме "Пассажиры", мелодрама о настоящих чувствах "Сбежавшая невеста", очаровательная французская комедия Паскаля Шомеля "Сердцеед" и другие шедевры мирового кинематографа о любви.

Расстояние — не помеха, чтобы провести романтический вечер вместе. Услуга Wink "Смотрим вместе" поможет устроить совместный просмотр фильма в виртуальном кинотеатре. С помощью сервиса также можно подарить фильм близкому человеку: для просмотра достаточно отправить ссылку на кино из коллекции "Смотрим вместе" или подборки на 14 февраля.

Романтическую коллекцию можно смотреть бесплатно всем пользователям Wink. Новым подписчикам для доступа необходимо пройти по ссылке: wink.rt.ru/love, нажать "Выбрать фильм" и зарегистрироваться в видеосервисе.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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