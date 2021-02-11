"Ростелеком" отмечает пятилетие тарифа "Игровой"

В 2021 году исполнилось пять лет тарифному плану "Игровой", который "Ростелеком" запустил в начале 2016 года. За это время на базе тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка "Ростелекома".

Сегодня в экосистему помимо тарифа "Игровой", который предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game, также входят цифровая витрина "Игровой маркет", облачные игры Nvidia от GFN.RU и новые возможности, которые появились в прошлом году.

Важный этап развития экосистемы в 2020 году - выход тарифного плана "Игровой" за пределы сети "Ростелекома": теперь абоненты мобильного оператора Tele2 смогут получать бонусы в играх от Wargaming.

При непосредственном участии "Ростелекома" облачный гейминг совершил мощный прорыв за пределы европейской части страны. GFN.RU развернули сервера облачных игр в дата-центре компании в Екатеринбурге, благодаря чему все преимущества такого гейминга стали доступны жителям Урала и Сибири. Облачные решения позволяют любой компьютер превратить в мощную игровую машину.

Также в прошедшем году облачные игры от GFN.RU были интегрированы в видеоприставку нового поколения Wink+ - теперь гейминг доступен на большом экране с отличными техническими параметрами.

Осенью "Ростелеком" в партнерстве с Huawei представил специальный домашний роутер для геймеров, который использует технологии искусственного интеллекта. Устройство обеспечивает пользователям новый уровень игрового опыта благодаря приоритизации трафика популярных онлайн-игр и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Роутер "Игровой RT-X" определяет и поддерживает 18 игр, а следующим этапом планируется добавить функцию ускорения облачных игр, которая имеет большой потенциал на российском рынке. Роутер в настоящее время доступен в регионах, где "Ростелеком" построил оптические сети доступа по технологии PON1.

В прошлом году был обновлен состав тарифа "Игровой", расширен перечень доступных бонусов в World of Warships, а пул игр от MY.GAMES пополнила Lost Ark. В 2021 году экосистема сервисов для геймеров продолжит свое развитие, ожидается масштабное обновление игровых опций и предложений от партнеров, а также добавление новых игр.

"Пять лет мы последовательно выстраивали и расширяли экосистему продуктов для геймеров и не собираемся останавливаться на достигнутом. Сегодня мы собрали лучшую коллекцию сервисов для российских поклонников онлайн-игр: тариф "Игровой" включает 11 игр от трех издателей-лидеров рынка, есть "Игровой Маркет", облачные игры Nvidia и даже специальный игровой роутер. Мы все эти годы старались предвосхищать потребности игровой аудитории в России, предлагая эксклюзивные продукты и постоянно улучшая игровой опыт клиентов. Мы нацелены на то, чтобы и дальше оставаться главным трендсеттером в игровой индустрии на телеком-рынке, создавая лучшие решения для наших клиентов-геймеров", - отметил директор игрового направления "Ростелекома" Алексей Степуро.

Полная информация о тарифе "Игровой" и экосистеме сервисов для геймеров доступна на сайте gg.rt.ru.