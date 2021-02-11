Самарцы стали чаще заказывать SIM-карты в интернете

Tele2 подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в 2020 году. SIM-карты становятся популярным товаром для заказа в онлайн-магазинах и доставки на дом. В Самарской области количество новых абонентов, приобретающих SIM-карты в интернете, за год выросло на 70%. Пики активности пришлись на время весенних ограничений, а также период с октября по декабрь.

При заказе SIM-карт решающими факторами для абонентов становятся большой выбор тарифов и номеров, а также возможность доставки на дом. Если в январе, феврале и марте прошлого года клиенты предпочитали самостоятельно забирать комплекты для подключения, то начиная с апреля делали выбор в пользу курьерских служб. Эта тенденция сохранилась и после снятия ограничений. В прошлом году в Самарской области "до двери" доставлено более 85% всех заказов, еще 10% пришлось на экспресс-доставку партнёрским сервисом такси.

Клиенты предпочитают тарифные планы с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета в сети оператора. Наиболее популярным тарифом стал "Мой онлайн+". На его долю в 2020 году в Самарской области пришлась половина всех подключений в цифровом канале. Заказывают комплекты преимущественно мужчины от 25 до 34 лет, жители Самары, Тольятти, а также Новокуйбышевска и Сызрани.

Tele2 отмечает активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. В Приволжье Самарская область оказалась на втором месте по количеству заказов, лидером стал Татарстан, там число онлайн-заказов увеличилось вдвое, третьей по активности стала Республика Марий Эл, где жители стали использовать интернет-канал для подключения к Tele2 в полтора раза чаще.

Оператор проанализировал, какую долю подключений составляет переход клиентов в сеть Tele2 по MNP (со своим номером). В Самарской области этот показатель достигает 15% от всех подключений через сайт. По России зафиксирован средний результат на уровне 17%.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Пандемия дала мощный импульс к стремительному развитию интернет-торговли во многих отраслях экономики, телекоммуникации не стали исключением. После снятия ограничений популярность онлайн-сервисов не снизилась. Можно сказать, что мы имеем дело с измененной моделью поведения потребителя, сменой привычных способов покупок в офлайн на онлайн. Кроме того, изменилась и сама модель продаж в интернете. Если раньше большинство клиентов при выборе способа доставки покупок предпочитали самовывоз, то сейчас более востребованной стала курьерская доставка комплектов для подключения. Мы планируем и дальше развивать интернет-магазин, расширять его функционал, пополнять его новыми опциями и возможностями для комфорта наших клиентов".