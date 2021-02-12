В Самарской области в 2021 г. планируют собрать 2,2 млн тонн зерновых

В Самарской области начал работу штаб по подготовке к весенним полевым работам. Первое в этом году заседание состоялось на прошедшей неделе в Клявлинском районе.

По данным областного аграрного ведомства, в 2021 г. в регионе планируют собрать 2,2 млн тонн зерновых и 957 тыс. тонн масличных культур. Такие задачи перед региональным АПК поставлены Минсельхозом России.

Под урожай текущего года в губернии было посеяно 480 тыс. га. Для решения задачи по валовому сбору существуют и дополнительные резервы - введение в оборот неиспользуемой пашни и пересмотр структуры посевной площади в целях полного использования паровых земель. Кроме того, аграриям Самарского региона в ближайшие несколько лет предстоит утроить объем вносимых минеральных удобрений.

На заседании штаба также обсудили мероприятия по предотвращению распространения карантинных объектов. Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с реализацией региональной составляющей федерального проекта "Экспорт продукции АПК": наличие тех или иных карантинных объектов может воспрепятствовать отправке зерна на внешние рынки и передвижению зерногрузов на межрегиональном уровне.

Особое внимание было уделено вакцинации работников сельского хозяйства. Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев, Минсельхоз России сейчас инициирует проведение добровольной вакцинации специалистов АПК в приоритетном порядке.

Он также сообщил о мерах господдержки отрасли. Главным новшеством текущего года является возможность оформить заявку на субсидии с федеральным софинансированием в электронном виде. Для этого сельхозтоваропроизводителям необходимо оформить и получить электронную цифровую подпись.

Внесены изменения и в порядок предоставления мер господдержки в части приобретения сельскохозяйственной техники: в 2021 г. субсидирование техники будет осуществляться только для хозяйств, занимающихся животноводством и содержащих не менее 50 условных голов. Такой механизм призван поддержать в первую очередь предприятия, предоставляющие большее количество рабочих мест.