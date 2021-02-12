Tele2 предлагает встретить День всех влюбленных с хорошим фильмом

К Дню всех влюбленных многие онлайн-кинотеатры сформировали списки кино о любви и открыли к ним бесплатный доступ. Так, Wink, Megogo, Tele2 TV c пакетом "Кино на Ivi" и Start предлагают более 40 фильмов - посмеяться, поплакать и помечтать о взаимности. Подключиться к сервисам и бесплатно протестировать онлайн-кинотеатры всем абонентам Tele2 позволит программа лояльности "Больше", промокоды уже готовы, их остается только получить и наслаждаться просмотром.

Выбрать фильм в День всех влюбленных поможет подборка новых и проверенных временем картин, которые настроят на романтический лад.

Фильмы для влюбленных

"Когда Гарри встретил Салли" - эталонная романтическая трагикомедия, искрометные диалоги, минимум занудства и ответ на вечный вопрос: дружить или любить.

"500 дней" - главный герой придумывает забавные подписи для открыток. Он влюбляется в свою коллегу и решает, что она - "та, единственная". Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и... невероятно забавен!

Если "День сурка" перенести в Калифорнию и к застрявшему в одном дне герою добавить девушку под стать, получится уморительная и при этом не лишенная романтики свежая комедия "Зависнуть в Палм-Спрингс".

"100 вещей и ничего лишнего" - комедийная мелодрама об иллюзии полноценной жизни и экстремальных способах разглядеть в ней главное. Забавная и лишенная традиционных романтических линий, которые героически терпят мужчины во время походов в кино.

Фильмы для принципиальных

Если 14 февраля - для вас лишь день последнего зимнего месяца, это не повод проводить его впустую. Запасной вариант - топ фильмов без намека на розы, мимозы и идиллию. Каждая из кинолент получила не ниже 6,5 балла по версии "Wink" и еще нескольких онлайн-кинотеатров.

Европейская киноакадемия признала картину "Еще по одной" лучшим фильмом 2020 года, и теперь она на полпути к "Оскару". С жанром сложнее: работу датчанина Томаса Винтерберга называют трагикомедией, драмеди - можно придумать свой вариант, но точно нельзя игнорировать. В фильме, помимо увлекательного сюжета, есть достойный танцевальный ответ "Джокеру" от Мадса Миккельсена.

Любители фильмов-мотиваторов оценят "Джой". Очередной вариант истории о Золушке, но с той лишь разницей, что даже бедной Золушке так не доставалось. Молодая женщина Джой обеспечивает себя, малолетних детей, свою маму, платит ипотеку на дом-развалюху, ее отец-ловелас постоянно в поисках новой возлюбленной, в подвале ее дома живет и отказывается съезжать бывший муж, а на работе обрекают на ночные смены. Ей ничего не остается, как придумать супершвабру, чтобы разогнать этот бедлам, но здесь все неприятности только начинаются. Блестящая игра Дженифер Лоуренс, Бредли Купера и Роберта де Ниро придется по душе многим, а по спине будет пробегать холодок от мысли, что все это было на самом деле. Сюжет основан на биографии изобретательницы Джой Мангано.

Еще один неплохой вариант для вечера по другим правилам - "Пассажир" с Лиамом Нисоном (не путать с "Пассажирами"). Детектив, убийца, убийца убийцы, крушение поезда - проще перечислить то, чего в фильме нет. Сюжет держит крепко, поставить на паузу не захочется.

Из сериалов на вечер - новые серии "Новичка" о сорокалетнем выпускнике полицейской академии или очередной сезон "Постановки" о нелегкой жизни творческих людей на самоизоляции, где ничего не происходит, и в этом прелесть.

Для тех абонентов, кто не против вечера на диване или готов с головой уйти в кинематограф, в программе лояльности "Больше" сразу несколько вариантов бесплатных подписок на онлайн-кинотеатры продолжительностью от нескольких дней до месяца. Можно выбирать по одной или подключать все и сразу. Правда, у такой тактики есть один важный недостаток: фильмов много, а понедельник приходит предательски быстро.