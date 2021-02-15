16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в Хворостянке В Безенчуке из-за газового баллона обрушился дом При тушении пожара из дома в Тольятти эвакуировали пять человек В Самаре задержали подозреваемого в причастности к гибели женщины на складе Пожар в цеху с восточными сладостями в Самаре ликвидировали

Пожары Происшествия

В Безенчуке из-за газового баллона обрушился дом

БЕЗЕНЧУК. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 15 февраля, в 8:49 в Безенчуке на ул. Комсомольской из-за разгерметизации газового баллона обрушился дом 67, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Дом не газифицирован. В результате ЧП произошло горение на площади 1 кв. м и дальнейшее обрушение кровли и стен на площади 30 кв. м.

Как сообщают в ведомстве, погибших нет, но пострадала 64-летняя женщина. Ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в Безенчукскую центральную больницу.

На месте происшествия работали 29 спасателей и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России шестеро человек и четыре единицы техники.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28