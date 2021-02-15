В Безенчуке из-за газового баллона обрушился дом

В понедельник, 15 февраля, в 8:49 в Безенчуке на ул. Комсомольской из-за разгерметизации газового баллона обрушился дом 67, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Дом не газифицирован. В результате ЧП произошло горение на площади 1 кв. м и дальнейшее обрушение кровли и стен на площади 30 кв. м.

Как сообщают в ведомстве, погибших нет, но пострадала 64-летняя женщина. Ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в Безенчукскую центральную больницу.

На месте происшествия работали 29 спасателей и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России шестеро человек и четыре единицы техники.