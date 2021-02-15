В регионе малый и средний агробизнес поддержат на 280 млн рублей

Министерство сельского хозяйства и АПК Самарской области поддержит фермеров на сотни миллионов рублей. Для решения задач, поставленных в 2021 г. в сфере сельского хозяйства, в бюджете региона предусмотрено 1,92 млрд руб., более 280 млн из которых планируется направить на поддержку малого и среднего бизнеса.

В этом году желающих получить поддержку из бюджета ждет ряд изменений. Так, федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" прекратил свое действие, и теперь направление "Агростартап" и сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках другого федерального проекта, а именно "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Также изменилась и сама система поддержки малых форм хозяйствования. Грантовая программа "Начинающий фермер" прекратила свою работу. Гранты "Агростартап" и "Семейная ферма" все так же доступны для фермеров.

В 2021 г. целевой индикатор для региона - 12 агростартапов (39,83 млн руб.) и шесть семейных ферм (123,36 млн руб.).

Кроме того, Минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки - грант "Агропрогресс" - для сельскохозяйственных товаропроизводителей - обществ с ограниченной ответственностью, товариществ, партнерств, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей.

В конкурсном отборе по этой программе не смогут участвовать ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственные кооперативы. Максимальная сумма предоставляемого гранта - до 30 млн рублей. При этом должно соблюдаться соотношение: 70% - инвестиционный кредит (в любом банке) + 25% - грант + 5% - собственные средства заявителя. Целевой индикатор для данного направления - один грант.

"На территории Самарской области уже два года успешно реализуются национальные проекты, в том числе "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нельзя не говорить о его эффективности. Результатом стала организация не только 26 новых сельскохозяйственных производств, но и новых рабочих мест, - отмечает президент региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Виталий Кожеваткин. - Данный национальный проект - это привлечение в сельскую местность жителей городов, выпускников вузов и сузов, новый подход к возрождению деревень. Не стоит забывать и о качественных показателях развития сельскохозяйственной отрасли - увеличении поголовья, производства молока, процента самообеспеченности региона данным видом продукции".