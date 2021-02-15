16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На заводе Coca-Cola в Самаре назначен новый директор В регионе малый и средний агробизнес поддержат на 280 млн рублей В регионе реализуются гранты в сфере сельского хозяйства Площадь застрахованных полей в ПФО по итогам 2020 г. составила 1,3 млн га Свиноводов Самарской области стимулируют к переходу на другие виды животноводства

АПК и пищепром Экономика и бизнес

В регионе малый и средний агробизнес поддержат на 280 млн рублей

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство сельского хозяйства и АПК Самарской области поддержит фермеров на сотни миллионов рублей. Для решения задач, поставленных в 2021 г. в сфере сельского хозяйства, в бюджете региона предусмотрено 1,92 млрд руб., более 280 млн из которых планируется направить на поддержку малого и среднего бизнеса.

В этом году желающих получить поддержку из бюджета ждет ряд изменений. Так, федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" прекратил свое действие, и теперь направление "Агростартап" и сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках другого федерального проекта, а именно "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Также изменилась и сама система поддержки малых форм хозяйствования. Грантовая программа "Начинающий фермер" прекратила свою работу. Гранты "Агростартап" и "Семейная ферма" все так же доступны для фермеров.

В 2021 г. целевой индикатор для региона - 12 агростартапов (39,83 млн руб.) и шесть семейных ферм (123,36 млн руб.).

Кроме того, Минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки - грант "Агропрогресс" - для сельскохозяйственных товаропроизводителей - обществ с ограниченной ответственностью, товариществ, партнерств, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей.

В конкурсном отборе по этой программе не смогут участвовать ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственные кооперативы. Максимальная сумма предоставляемого гранта - до 30 млн рублей. При этом должно соблюдаться соотношение: 70% - инвестиционный кредит (в любом банке) + 25% - грант + 5% - собственные средства заявителя. Целевой индикатор для данного направления - один грант.

"На территории Самарской области уже два года успешно реализуются национальные проекты, в том числе "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нельзя не говорить о его эффективности. Результатом стала организация не только 26 новых сельскохозяйственных производств, но и новых рабочих мест, - отмечает президент региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Виталий Кожеваткин. - Данный национальный проект - это привлечение в сельскую местность жителей городов, выпускников вузов и сузов, новый подход к возрождению деревень. Не стоит забывать и о качественных показателях развития сельскохозяйственной отрасли - увеличении поголовья, производства молока, процента самообеспеченности региона данным видом продукции".

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28