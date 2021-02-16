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Образование Общество

Виктор Акопьян: Техника и технологии никогда не заменят учителя

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 году в 101 школе Самарской области открылись классы, оснащенные современной техникой - ноутбуками, интерактивными досками, многофункциональными устройствами. Кабинеты были переоборудованы в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

"Сегодня использование современных технологий уже не является способом привлечения внимания детей, это необходимый и неотъемлемый элемент их обучения. Наличие в учебном заведении необходимой техники и доступа к высокоскоростному Интернету позволяют школьникам пользоваться лучшими отечественными и мировыми образовательными ресурсами, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Однако я не раз говорил, повторю и сейчас, что техника и технологии никогда не заменят учителя. Хочу обратиться к родителям наших учеников: настоятельно прошу вас не верить слухам, которые распространяются в социальных сетях. По всем вопросам вы в любой момент можете обратиться в министерство образования и науки Самарской области. Наши специалисты открыты для конструктивного диалога".

Глава регионального минобра подчеркнул, что цифровая образовательная среда - это инструмент для получения образования, ее использование не связано с внедрением обучения с применением дистанционных технологий.

Переход на "удаленку" - это крайняя и вынужденная мера, которая применялась по рекомендации надзорных органов и только исходя из эпидемиологической обстановки в Самарской области.

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