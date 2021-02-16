Гарантийный фонд Самарской области предлагает новые льготные финансовые продукты для малого и среднего предпринимательства.

Как рассказала генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина, в рамках реализации национальных проектов принят ряд решений, позволяющих сделать микрозаймы ГФСО еще более доступными для предпринимателей.

"Ранее все программы микрофинансирования предусматривали предоставление СМСП форм отчетности и проведение детального анализа. Были разработаны программы, которые не требуют предоставления форм отчетности (что особенно удобно для предпринимателей, не ведущих учет с использованием 1С и иных аналогичных продуктов), а решение принимается на основе формализованных критериев оценки, что позволяет не только упростить процедуру, но и значительно сократить срок рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма (с 10 рабочих дней до 1 рабочего дня с даты предоставления полного пакета документов). На текущий момент из пяти антикризисных программ только одна программа в своих требованиях предусматривает предоставление со стороны СМСП форм отчетности", - сообщила Юлия Красина.

По ее словам, снижены и требования к иным документам, предоставляемым в момент рассмотрения заявки. Так, в период действия режима повышенной готовности исключено требование по предоставлению документов, подтверждающих отсутствие задолженности СМСП по платежам в бюджет.

Напомним, в прошлом году, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей. Для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, действовали пять антикризисных программ. В этом году утверждены новые продукты, средства по которым можно направить на любые цели бизнеса.

ГФСО представил три новых антикризисных программы для бизнеса: микрозаймы "Универсальный", "Оптимальный" и "Персональный", ставка по которым составляет от 3,188% до 4,25% годовых. Для МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, действует пониженная ставка финансирования - 2,125% годовых.

В рамках новых программ можно получить от 500 тыс. до 5 млн руб. на срок до двух лет. Эти продукты подходят для бизнеса, действующего более чем шесть месяцев.

"Средства по новым программам для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю в Гарантийном фонде, предоставляются под поручительство, без залогового обеспечения, по новым клиентам - при предоставлении залогового имущества и поручительства. В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование", - пояснила генеральный директор ГФСО.

Микрозаймы могут быть использованы на любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью. Специалисты Фонда составят индивидуальный график погашения основного долга, проценты необходимо погашать ежемесячно.

Еще две программы касаются начинающих предпринимателей: микрозаем для пополнения оборотных средств и микрозаем на приобретение имущества. По этим программам можно получить до 2 млн рублей. Ставка - до 4,25%.

Узнать подробнее о финансовых продуктах ГФСО можно в Самаре по тел. +7 (937) 989 50 77 (доб.1), в Тольятти - по тел. +7 (937) 989 50 77 (доб.2).